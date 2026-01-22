Un día y medio para tener una cama en planta en el Hospital de Torrevieja y 15 horas en Alcoy, con esperas también en Sant Joan

La curva de la gripe que subió como una montaña antes de Navidad y que ha mantenido a los hospitales al 90/95 % de ocupación hasta la semana pasada está tardando en bajar. Aunque los ingresos en Urgencias por este motivo se han reducido, todavía hay centros hospitalarios con una alta ocupación como es el de Torrevieja, con pacientes que esperan hasta un día y medio para poder subir a planta (39 horas) o el de Alcoy, con personas que se tiran 15 horas para poder disponer de una habitación, y con los boxes llenos. También hay esperas en el Hospital de Sant Joan; y en el Doctor Balmis acaban las camillas en los pasillos por la tarde/noche.

La presión asistencial continúa siendo elevada y se mantienen problemas de disponibilidad de camas en un momento clave del mes de enero, cuando es necesario recuperar la actividad quirúrgica y la atención programada. Así lo afirma el doctor Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, y jefe de servicio en el Hospital General Universitario de Elche tras publicarse los datos del último boletín de infecciones respiratorias de la Conselleria de Sanidad (Sivira), correspondiente a la semana 3 del año.

El aumento de las urgencias por las tardes obliga muchas jornadas a habilitar camas en pasillos en el Hospital Doctor Balmis

Mayores de 80 años

Este indica que los ingresos de pacientes en los hospitales de la provincia de Alicante por infecciones respiratorias, tanto en los servicios de Urgencias como en planta, han descendido con una mejoría notable en el grupo de mayores de 80 años, lo que ha contribuido a reducir las tasas globales de hospitalización pero esa mejoría no es uniforme y hay centros aún saturados. Los ingresos por gripe, la infección respiratoria predominante, siguen siendo lo suficientemente elevado como para condicionar la capacidad hospitalaria.

En este contexto, destaca también el aumento del virus respiratorio sincitial (VRS), acercándose cada vez más a la gripe como causa de ingreso hospitalario y de atención a pacientes con cuadros moderados y graves.

Así, según la situación expuesta por trabajadores y sindicatos (CC OO), en las jornadas de esta semana se han llegado a acumular doce pacientes esperando ingreso en planta en el Hospital de Torrevieja. Lo que más horas han aguardado para subir a planta han superado las 39, es decir, más de un día y medio. En este recinto los boxes de Urgencias siguen llenos con algunas habitaciones dobladas, aunque menos que en semanas anteriores.

Sanidad y las comunidades autónomas llegan a un acuerdo de Protocolo Común contra la gripe, covid y otros virus / Europa Press

A la espera

Otro centro con alta ocupación es el de Orihuela, con medio centenar de pacientes en Urgencias y la mitad pendiente de ingreso, aunque ya no hay camas por los pasillos.

En el caso del Virgen de los Lirios de Alcoy la sección de Urgencias está saturada y llenos los boxes. "No hay camas en los pasillos, pero la espera para coger habitación es de 15 horas. Si no dan altas no hay camas disponibles", explican las fuentes.

El Hospital General Universitario de Elche ya no tiene pacientes sin cama tras semanas de una altísima ocupación, pero el centro sigue lleno.

En el Doctor Balmis de Alicante todos los pacientes tienen cama también. "La presión varía según las horas de moderada alta", señalan trabajadores, que alerta de la escasez de enfermeras y de técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería.

Camas en pasillos

En este centro aumenta la presión conforme avanza el día, lo que obliga muchas jornadas a habilitar camas en pasillos sobre todo por las tardes.

El Hospital de Sant Joan es otro de los que sigue saturado, con una decena de pacientes cada día que entran de Urgencias y que se quedan pendiente de ingreso en planta. "No tenemos camas y hay que esperar altas para poder ingresar en planta. En cuanto al personal, tenemos déficit en todas las categorías, y la presión se mantiene a pesar de los refuerzos, que son insuficientes, ya que nos falta plantilla estructural".

En este centro han bajado los casos urgentes por infección respiratoria y han aumentado en cambio por vómitos y diarrea.

En cuanto a los hospitales que más notan la mejoría, son el Virgen de la Salud de Elda, con presión asistencial moderada; el de la Marina Baixa, con idéntica situación, "no hay demoras excesivas ni incidencias. No hay demoras que estén fuera de lo normal".

También el Hospital de Dénia se ha librado de la saturación en los últimos días.