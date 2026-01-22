¿Es seguro viajar en tren? El matemático Santi García Cremades responde a la pregunta más repetida tras el accidente de Adamuz

Cuando ocurre un accidente grave, la pregunta aparece de forma casi automática: ¿es mala suerte… o hay algo que deberíamos mirar con más atención? Ese es el punto de partida del vídeo que ha publicado en Instagram el matemático y profesor de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Santi García Cremades, después de recibir llamadas de varios medios para hablar de “las probabilidades” de una tragedia como la de Adamuz (Córdoba). Y su respuesta es clara: hablar solo de probabilidades no siempre aporta, pero sí lo hace poner los datos en contexto y analizarlos con calma.

Se elevan a 45 los fallecidos en Adamuz tras localizar a los dos últimos desaparecidos / Europa Press

“El medio de transporte más seguro”

García Cremades comienza su explicación con un mensaje que considera esencial: el tren sigue siendo el medio de transporte más seguro y más sostenible que tenemos. No es una opinión, subraya, sino una conclusión respaldada por datos.

Tal y como explica el divulgador, la tasa de mortalidad en el ferrocarril es de 0,02 por cada mil millones de pasajeros por kilómetro recorrido, según los datos de la Agencia Europea del Ferrocarril, una cifra que sitúa al tren entre los medios de transporte más seguros.

Cuando se compara con otros medios, el contraste es claro: en el caso del avión, la tasa de mortalidad se sitúa entre 0,05 y 0,1 por cada mil millones de pasajeros por kilómetro, lo que supone entre 2,5 y 5 veces más riesgo que el ferrocarril. “Eso que se dice de que el avión es el medio más seguro, pues no: es el tren”, afirma.

Un accidente de tren grave es una anomalía estadística

El profesor explica que en España los trenes recorren cada año 200 millones de kilómetros, lo que permite hacer una estimación de lo que “se espera” que ocurra desde el punto de vista estadístico. Con esos datos, la expectativa sería un fallecido al año por viajar en tren.

Por eso, señala, un accidente con múltiples víctimas se considera una anomalía. No porque no deba investigarse, todo lo contrario, sino porque no encaja con lo que normalmente sucede en un sistema que, en general, funciona de forma muy segura.

Aquí llega una de las ideas centrales del mensaje de García Cremades: un caso aislado es un accidente; varios casos seguidos dejan de ser casualidad y pasan a ser una señal que merece análisis. Hablar de esto, insiste, no es alarmismo. Es precisamente la forma en la que los sistemas de transporte mejoran su seguridad: mirando los datos, detectando patrones y corrigiendo a tiempo.

Lucía Feijoo Viera

¿Y si viajas en tren con frecuencia?

Para aterrizar los números, el matemático pone un ejemplo personal. Si una persona viaja en tren dos veces a la semana de Murcia a Madrid, ida y vuelta, durante todo un año, la probabilidad de sufrir un accidente significativo o mortal estaría en torno a una entre 50.000, o, dicho de otra forma, dos de cada 100.000. Es una probabilidad muy baja. De hecho, comenta, es el doble de probable que te toque la Lotería de Navidad, y aun así sigue siendo algo muy poco frecuente.

El objetivo del vídeo, insiste García Cremades, no es minimizar ninguna tragedia ni refugiarse en los números para esquivar la realidad. Es justo lo contrario: recordar que la seguridad se construye mirando los datos con cabeza, no desde el miedo.

Porque en ciencia, y también en la seguridad y el transporte, analizar, detectar y corregir es lo que permite que los sistemas sigan siendo seguros. Y para eso hacen falta tres cosas que hoy escasean más que nunca: contexto, calma y rigor. Nada más. Y nada menos.