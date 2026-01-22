EU analiza soluciones a la vivienda en Alicante con Javier Burón

Esquerra Unida Alacant ha organizado para este viernes 23 de enero, a las 19.00 horas, la presentación del libro "El problema de la vivienda" (Arpa Editores), del experto Javier Burón, en la librería 80 Mundos de Alicante. La formación plantea el acto como un punto de partida para elaborar un programa de vivienda con "soluciones concretas" adaptadas a la realidad de Alicante.

Según explica EU, el encuentro se articulará en formato de diálogo entre el autor y Daniel Simón, profesor de Historia, exconcejal y miembro del Consejo Político de Esquerra Unida Alacant, con el objetivo de analizar cómo las medidas que Burón recoge en su obra —una combinación de acciones a corto y largo plazo inspiradas en experiencias europeas como Viena o Berlín— podrían aplicarse en la ciudad. La presentación del acto correrá a cargo de Lucía Ibáñez, coordinadora de EU Alacant.

La organización sostiene que la vivienda será "una de las cuestiones clave" en las próximas citas electorales, incluidas las municipales, y vincula la situación actual a factores como "la invasión de pisos turísticos", la subida del precio de los alquileres y las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre la juventud. En este contexto, EU señala que busca "nuevas ideas" y confía en que la presencia del autor contribuya a aportar propuestas.

Esquerra Unida también indica que se espera la asistencia de representantes de otras fuerzas de izquierdas con las que ya mantiene conversaciones de cara a un programa electoral conjunto, que incluya medidas para abordar el problema de la vivienda en Alicante.

Javier Burón, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, cuenta con formación de posgrado en asesoría fiscal y un MBA por la Universidad del País Vasco. En la actualidad es director gerente de NASUVINSA, la empresa pública de suelo industrial, vivienda y cohesión territorial del Gobierno de Navarra. Anteriormente fue viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco y gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Ada Colau, además de ejercer como consultor en políticas públicas y abogado especializado en derecho público.