La fuerza de la borrasca Harry en Alicante, vista en 10 segundos

Unas imágenes captadas este martes 21 de enero por la tiktoker "cata74010" muestran la fuerza del temporal asociado a la borrasca Harry en la carretera de acceso a la Finca Adoc, en Alicante. El fuerte oleaje llegó a impactar directamente contra la vía, levantando grandes cortinas de agua que invadieron el asfalto.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado el aviso amarillo en buena parte del litoral de la provincia ante la previsión de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros de altura. Como medida preventiva, el Ayuntamiento de Alicante ordenó el cierre de espacios públicos como la Explanada, Canalejas, parques y zonas arboladas.

El temporal marítimo dejó efectos visibles en distintos puntos de la costa. En playas como La Albufereta, el agua llegó a superar los muros de protección y alcanzó el paseo marítimo recientemente reformado, una zona que ya sufrió importantes daños durante el temporal Gloria en enero de 2020.

Así ha dejado el temporal la Albufereta / Elena Aguado / Pilar

Las fuertes rachas de viento y el oleaje han provocado además la pérdida de arena en varios tramos del litoral de la capital.