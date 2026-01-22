Las Hogueras multiplican los usuarios del TRAM de Alicante: estos son los datos de 2025

El TRAM de Alicante garantizó en 2025 la movilidad de 19.015.836 usuarios en sus diferentes líneas. Esta cifra supone más del 17 % de los viajeros que utilizaron los servicios de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que también opera en la ciudad de València y en las comarcas próximas a través de Metrovalencia.

Sin embargo, la cifra supone un descenso de algo más de un millón de usuarios respecto a 2024, cuando el resultado fue de 20.267.803 pasajeros en todo el año. Se trata de un 6,5 % de viajeros menos, pese a que desde FGV, empresa pública que gestiona el servicio, consideran que el resultado “es bueno”, ya que es “el segundo mejor de la trayectoria de TRAM d’Alacant”.

Así se ha expresado Alfonso Novo, director gerente de FGV, que cree que el servicio se podría haber visto afectado por las obras que se han realizado en el tramo entre Hospital Vila y Benidorm, de la Línea 1, que obligaron a interrumpir la circulación de manera temporal y en diferentes periodos.

A su vez, Novo destaca que la Línea 9, entre Benidorm y Dénia, “una vez abierta en su totalidad el 28 de enero de 2025”, ha conseguido crecer más de un 19 % respecto a 2024, “cuando se encontraba en pleno proceso de obras”.

Las Hogueras, momento clave

Si un mes contribuyó a la cifra indicada de viajeros en 2025 este fue el de junio. Novo constata que los casi dos millones de pasajeros registrados en aquel mes, con Luceros como estación principal, se lograron gracias a los movimientos durante los días de fiestas en Alicante. En esta etapa la Línea 2, que conecta Luceros con San Vicente del Raspeig, fue la más utilizada.

Los cuatro días con más concurrencia en el TRAM, de hecho, fueron en Hogueras. La jornada con más viajeros fue la del 21 de junio, con 107.258, seguida de los días 23 (103.107), 22 (102.182) y 24 (90.295), duplicando en algunos casos la media diaria anual, que se sitúa en 52.098 pasajeros.

Datos pormenorizados

En total, 1.968.697 viajeros hicieron uso del TRAM en junio de 2025. Los siguientes meses con más concurrencia fueron julio, con 1.745.476; mayo, con 1.668.163; abril, con 1.619.988; agosto, con 1.594.620; marzo, con 1.573.977; septiembre, con 1.542.855; y octubre, con 1.527.123.

Por debajo del millón y medio de viajeros estuvieron los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, alcanzando el primero de estos meses 1.491.106 usuarios y el último 1.391.169 pasajeros.

Los datos del TRAM de Alicante en 2025 también reflejan que la Línea 2 fue la más utilizada con 7.556.521 viajeros, casi el 40 % del total. Le siguió la Línea 1, que une Luceros con Benidorm y rozó los 4 millones de pasajeros (20,6 %); la Línea 3, que enlaza Luceros con El Campello y acumuló casi 3 millones de viajeros (15,6 %); la Línea 4, entre Luceros y Plaza La Coruña, en Playa de San Juan, con casi 2,2 millones de usuarios (11,5 %); la Línea 9, que discurre entre Benidorm y Dénia y acogió algo más de 1,3 millones de usuarios (7,1 %); y, por último, la Línea 5, nexo de unión entre Porta del Mar y Plaza La Coruña, que desplazó a poco más de un millón de usuarios (5,4 %).

Por estaciones, Luceros lideró el ranking con 3.366.262 viajeros, seguida por la anterior, Mercado (2.126.156); Sant Vicent del Raspeig, con 1.138.939; Marq-Castillo, con 1.042.616; y Benidorm, con 944.539, bajando del millón de usuarios. Tras esta última estación destacan también la de El Campello, con 603.729 usuarios; Bulevar del Pla, con 569.571; Pintor Gastón Castelló, con 560.970; Garbinet, con 559.651; y Hospital, con 470.955 viajeros.