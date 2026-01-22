Estas son las instrucciones para los 1.162 graduados de Medicina y otras especialidades que se examinan el sábado en Alicante

El Ministerio de Sanidad ha publicado las instrucciones para la participación en las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada, dirigidas a las 35.503 personas que han sido admitidas en esta convocatoria. Los exámenes se celebrarán este próximo sábado, 24 de enero, en todo el territorio nacional, con el objetivo de cubrir las 12.366 plazas ofertadas en las distintas titulaciones que conforman esta formación. En la provincia de Alicante la sede de examen está en el aulario 1 de la Universidad de Alicante y están citados a las pruebas 1.162 graduados de Medicina, Enfermería, Farmacia, Biología, Física, Química y Psicología.

El proceso de llamamiento e identificación comenzará a las 13:30 horas (12:30 en la Comunidad Autónoma de Canarias). Una vez concluido este proceso, a las 14:00 horas (13:00 en Canarias), se procederá a la apertura de los paquetes precintados con los cuadernos de examen, en presencia de las personas aspirantes. Las pruebas se realizarán en 25 sedes, al menos una por comunidad autónoma, distribuidas en un total de 688 mesas de examen, con dos adicionales ubicadas en el Ministerio de Sanidad.

No admitidos

Las personas aspirantes que figuren como no admitidas en los listados definitivos, que hayan presentado o vayan a presentar un recurso de alzada, podrán presentarse al examen con normalidad, como parte del procedimiento administrativo. Su participación se realizará en las mismas condiciones que el resto de los aspirantes, sin distinción alguna en el acceso a aulas o recintos, ya que no existe asignación diferenciada en función de la condición de admitido o no admitido.

Deberán acudir provistas del documento de identificación con el que realizaron la inscripción en el proceso, además del DNI o NIE. Se han previsto cuadernos de examen suficientes para todas las personas convocadas, garantizando así el desarrollo ordinario de la prueba.

La corrección de los ejercicios realizados por las personas no admitidas quedará condicionada a la resolución del recurso de alzada que hayan presentado. De conformidad con la normativa vigente, el plazo para la presentación del recurso es de un mes desde la publicación de los listados definitivos. El examen se realizará en todo caso, aunque su corrección únicamente se efectuará si el recurso es estimado.

Médicos residentes aprenden en Alicante técnicas básicas de sutura en una cirugía de ojos / INFORMACIÓN

Instrucciones para aspirantes

La prueba constará de un total de 200 preguntas más 10 de reserva, y tendrá una duración de cuatro horas y media.

Normas generales del proceso

• No se permitirá el acceso a las aulas una vez abiertos los paquetes precintados.

• Queda prohibido el uso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos con capacidad de comunicación o almacenamiento (como relojes o gafas inteligentes) durante todo el proceso de examen.

• Estos dispositivos deberán permanecer apagados desde el inicio del llamamiento hasta la finalización de la recogida de hojas de respuestas.

Aspirantes al examen de Formación Sanitaria Especializada por sede / INFORMACIÓN

Documentación e identificación obligatoria

• Será obligatorio acudir con el documento original y físico de identidad (DNI, NIE o pasaporte), que debe coincidir con el indicado en la “Relación definitiva de aspirantes admitidos y no admitidos”.

• No se permitirá el acceso al examen a quienes no puedan acreditar su identidad de esta manera

• Las personas aspirantes deberán consultar previamente la mesa y centro de examen asignados en la web del Ministerio, ya que no se permitirán cambios de ubicación sin autorización.

• Durante toda la duración de la prueba, el documento de identidad deberá permanecer visible sobre la mesa.

Material permitido y prohibiciones técnicas

• Únicamente está permitido el uso de bolígrafo azul o negro. Queda invalidado el ejercicio si se emplea lápiz, pluma u otros instrumentos de escritura no autorizados.

• El uso de dispositivos médicos (como audífonos, glucómetros, etc.) requiere autorización previa de la Dirección General de Ordenación Profesional.

• Se permite el uso de tapones para los oídos de uso común (de silicona o plástico); quedan estrictamente prohibidos auriculares de cualquier tipo, con o sin cable.

• Según la titulación:

- Las personas aspirantes de Medicina y Enfermería recibirán un cuaderno de imágenes adicional.

- Las de Física contarán con una calculadora autorizada.

Desarrollo del ejercicio

• Es requisito obligatorio firmar la hoja de respuestas, ya que solo así podrá ser objeto de corrección. Se recomienda hacerlo al recibir el material.

• No estará permitido abandonar el aula durante los primeros 60 minutos ni en los últimos 30 minutos del examen.

• En caso de necesidad justificada, se podrá salir temporalmente del aula, previa entrega del examen y del documento de identificación, y siempre con el acompañamiento de personal autorizado.

• Las personas responsables de mesa anunciarán el tiempo restante a los 60, 30 y 15 minutos del final del ejercicio.

• La hoja de respuestas constará de tres ejemplares autocopiativos: uno para la Administración, otro para el control y otro para el aspirante. Se debe comprobar que las marcas se reflejen correctamente en todas las copias.

Normas para marcar las respuestas:

• Para seleccionar una respuesta: marcar con una "X" el recuadro correspondiente.

• Para anular una respuesta previamente marcada: rellenar completamente el recuadro.

• Para recuperar una respuesta anulada: rodear con un círculo el recuadro.

Sistema de puntuación:

• Cada respuesta correcta suma 3 puntos.

• Cada respuesta incorrecta resta 1 punto.

• Las preguntas no contestadas no puntúan.

En la organización y desarrollo del proceso participarán más de 2.000 personas, entre delegados/as de centro, interventores/as, vocales de las mesas de examen y miembros de las siete comisiones calificadoras