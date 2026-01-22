Los médicos de Alicante están convocados a una semana de huelga al mes desde febrero a junio

El comité de huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) ha acordado este jueves anunciar la convocatoria de una huelga nacional indefinida de médicos y facultativos que comenzará el próximo 16 de febrero para seguir adelante con las movilizaciones contra el borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Esta huelga, a la que están convocados los médicos de Alicante al igual que los del resto del país en demanda de una mejora de sus condiciones laborales, no será indefinida en el estricto sentido de la palabra sino que se celebrará una semana al mes en principio hasta junio. Se avecinan por tanto más protestas del colectivo de facultativos contra el Ministerio de Sanidad tras las celebradas en junio, octubre y diciembre, convocadas también por el Sindicato Médico, y la de la semana pasada en este caso organizada por el sindicato médico Avanza Comunidad Valenciana.

En el caso de los cuatro días de huelga seguidos que hubo en diciembre justo tras el festivo de la Inmaculada se cancelaron más de 20.000 citas en la provincia de Alicante y unas 250 operaciones.

Los médicos protestan en la plaza de la Muntanyeta / Jose Navarro

Unificar acciones

En esta ocasión, y tras ampliar los miembros del mencionado comité de huelga para "aglutinar a todos los sindicatos profesionales más representativos" del territorio nacional y unificar las acciones que se emprendan con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo, el formato acordado para estos paros es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa, explican desde la organización.

Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio

Además, como pistoletazo de salida a las movilizaciones, se ha decidido llevar a cabo una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en la que profesionales de todas las comunidades autónomas muestren de nuevo en Madrid por qué el colectivo se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial, reclamando una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral.

Esto no será óbice para que también se puedan celebrar protestas en las comunidades autónomas o a las puertas de los hospitales como ha ocurrido en anteriores convocatorias.

Diálogo

Los sindicatos que conforman el comité de huelga han querido insistir una vez más en que mantienen su mano tendida al diálogo con la esperanza de que el Ministerio de Sanidad "reconsidere retomar las conversaciones que permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales".

Sin embargo, recuerdan que las reivindicaciones del colectivo afectan tanto al Ministerio que dirige Mónica García como a otras carteras, a los grupos parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas, por lo que reclaman que cada actor se haga cargo de su competencia para atender las demandas médicas y facultativas "que permitan mantener un Sistema Nacional de Salud sostenible, eficiente y de calidad para profesionales y pacientes".

Demandas

Los profesionales de toda España están convocados a este nuevo paro en defensa de un estatuto propio que contemple sus singularidades en cuanto a categoría, además de una jornada laboral de 35 horas semanales, guardias voluntarias y que estas coticen para a jubilación, y medidas para reforzar las plantillas de profesionales en la sanidad pública.