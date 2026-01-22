El muro de contención recién renovado en Albufereta no resiste a las olas en Alicante

La fuerza del mar no entiende de reformas en Albufereta. Apenas unas horas después de que el temporal de la borrasca Harry azotara la costa de Alicante, los efectos de la tormenta quedaron al descubierto en Albufereta. El nuevo muro de contención, situado en en la calle Sol Naciente, frente a la Finca Adoc, renovado en mayo de 2025 con la intención de proteger la zona del oleaje, no fue capaz de soportar el embate del mar. En cuestión de horas, las olas llegaron a invadir el paseo marítimo recién reformado, arrastrando bancos de hormigón, papeleras y aparcabicis.

De hecho, la Policía Local de Alicante se encuentra regulando el tráfico en la zona, ya que el acceso litoral permanece cerrado desde el miércoles debido a los graves daños ocasionados por el temporal. En algunos casos, las olas llegaron a anegar portales y ascensores y obligando a los residentes a recurrir a sacos de arena para proteger sus hogares. La falta de protección del muro recién instalado ha dejado claro lo que muchos ya temían: una infraestructura diseñada para proteger no cumplió con su función.

Hace menos de un año, en mayo de 2025, el Ayuntamiento de Alicante inauguraba este nuevo muro de contención. Esta estructura de hormigón, con una curvatura en su base para redirigir la energía de las olas hacia el mar, había sido presentada como una mejora para frenar los daños que los temporales provocaban en la zona. El muro, que fue construido con un presupuesto de 302.258 euros y adjudicado a la empresa Pavasal S.A., se presentó como un elemento clave para proteger el paseo marítimo recientemente reformado. Sin embargo, el resultado tras la primera borrasca de 2026 no ha sido el esperado.

Temor en los residentes

El portavoz de la Plataforma Vecinal SOS Albufereta y vecino de la zona, Rafael Pinilla, no dudaba en calificar la obra como "decepcionante". Pinilla señala que la fuerza de las olas, lejos de ser contenida por el muro, lo ha superado sin dificultad. "Lo que hicieron no se ajustaba a lo que necesitaba la zona, pusieron un muro más pequeño del que había, y aunque tenía forma curva, no ha funcionado como debería. Las olas han pasado por encima, con suficiente fuerza para tirar los bancos y arrastrar papeleras y aparcabicis", lamenta Pinilla.

Por su parte, David María, otro vecino de la zona, asegura que la situación ha generado un ambiente de nerviosismo. "Por la noche hubo gran preocupación. Las olas golpeaban el muro muy cerca de los cimientos, y tenemos miedo de que el impacto pueda dañar la estructura dejando los edificios expuestos a las olas", añade María.

El desbordamiento de las olas ha tenido un impacto en la vida cotidiana de los residentes. Francisco Pérez, un vecino de la zona que este jueves limpiaba los efectos del temporal de su garaje con una pala, se queja de que la solución no ha sido la adecuada. "Después de años sin hacer nada, cuando por fin hacen algo, lo hacen mal. El muro es demasiado bajo, y no aguanta el oleaje", comenta Pérez. Ana Hernández, otra vecina de la zona, resalta que los problemas van más allá del mobiliario urbano destruido. "El agua ha llegado a la portería, y uno de los ascensores no está funcionando. Este arreglo no ha servido para nada, antes el muro era más alto y las olas no llegaban tan fácilmente", critica Hernández.

La situación no solo afecta a las viviendas, sino también a la accesibilidad de la zona. Quintín Valverde, un vecino que ha vivido en Albufereta durante años, denuncia que el temporal ha dejado destrozada la rampa de acceso. "Ya estaba mal la rampa para bajar, pero ahora con el temporal se ha quedado destrozada y llena de arena. No se puede andar, y no sabemos cómo están entrando los vecinos, porque caminar por ahí es muy complicado", explica Valverde.

Una obra que se presentó como una mejora

El muro de contención instalado en la zona de Albufereta no solo ha presentado fallas evidentes tras el temporal de la borrasca Harry, sino que ya mostraba signos de desgaste meses después de su finalización. En septiembre, tan solo cuatro meses después de haberse completado la obra, se notaron daños en la estructura, y en mayo, tan solo unos días después de completarse los trabajos unas lluvias provocaron que el colorante del pavimento se diluyera lo que obligó al Ayuntamiento de Alicante a requerir su reparación.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Alicante y realizado con la autorización de la Dirección General de Costas se realizó con el objetivo de renovar un muro que había sido destruido en el temporal Gloria de 2020. La obra tenía como propósito no solo mejorar la protección costera, sino también renovar el paseo marítimo. Sin embargo, la realidad es que el nuevo muro no ha sido capaz de cumplir con su cometido. "Es necesario construir un muro más alto y reforzar los espigones, que están deshaciéndose como un azucarillo", afirma Francisco Pérez.