Novedades en el tráfico de Alicante: otro corte temporal en una vía de acceso a la ciudad

La Concejalía de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alicante ha informado de nuevas afecciones al tráfico en el entorno de Vázquez de Mella, en las faldas del Benacantil. Entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero, la circulación volverá a quedar limitada a un carril por sentido para culminar la actuación de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento con los trabajos finales de pavimentación de la mediana y reposición del firme en la calzada.

Durante esos cinco días, la circulación se mantendrá por los dos carriles más cercanos a la ladera del castillo, con cruces de dirección por la mediana en el acceso y salida del viario principal. En ese periodo se acometerán las labores finales de pavimentación de la mediana y el asfaltado de la calzada en la otra mitad del vial, que ha sido objeto de la instalación de nuevos colectores de la red de saneamiento.

Desde Movilidad también se ha advertido de que el corte de la intersección de Vázquez de Mella con la Cuesta de la Fábrica implicará dejar sin acceso a tres tramos de esta última, en las calles Huerta y Manuel de Olalde. Para garantizar el acceso se establecerá un itinerario alternativo mediante el cambio de sentido de la calle Huerta entre Paraíso y la Cuesta de la Fábrica.

Tras esa última semana de enero, del 2 al 31 de febrero continuarán las obras en calles adyacentes a Vázquez de Mella, aunque el viario principal se mantendrá operativo, con la posibilidad de ocupaciones temporales en uno de los carriles que puedan ralentizar puntualmente la circulación. Estas actuaciones podrían afectar a la línea 23 del transporte interurbano, con una modificación temporal de la parada en Vázquez de Mella.

Se recomienda el uso de itinerarios alternativos para evitar posibles retenciones en Vázquez de Mella Carlos de Juan — Concejal de Movilidad Urbana

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alicante ha reabierto este jueves el aparcamiento de la playa del Postiguet, en el Paseo de Gómiz, tras finalizar un día antes de lo previsto las obras de Aguas de Alicante para renovar la acometida de saneamiento situada en el acceso principal.

En otro punto de la ciudad, el Ayuntamiento recuerda que desde este lunes y hasta mayo están activados cortes al tráfico y desvíos de circulación y transporte público por el inicio de las obras de renovación de la red de alcantarillado en la avenida Condes de Soto Ameno, en San Blas. Además, el tráfico rodado se verá afectado el próximo jueves por una manifestación de tractores, prevista entre las 11.30 y las 13.00 horas, con paso por avenidas y plazas del centro.

Al anunciar el dispositivo, el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha agradecido “la celeridad” de las obras en el acceso principal del aparcamiento del Postiguet y ha recomendado el uso de itinerarios alternativos para acceder al centro durante los trabajos en Vázquez de Mella, a través de la Gran Vía, Vía Parque o el frente litoral, para evitar posibles retenciones.