Una estación, un compositor y un barranco: la curiosa historia detrás de la doble numeración en la avenida de Salamanca de Alicante

La historia se escribe con las ciudades y su callejero son un reflejo del relato que cuentan y de cómo se cuenta. La de Alicante está llena de estos relatos que divulgadores como Alfredo Campello, arquitecto y autor de 'Pequeña historia de Alicante en sus barrios', se encargan de hacer de todos a través de sus publicaciones y redes.

Uno de los últimos temas que ha abordado públicamente ha sido el de la doble numeración en algunas de las viviendas ubicadas en la céntrica avenida de Salamanca, un caso singular que el arquitecto ha tratado de desentrañar.

"No hay consenso a la hora de poner fecha a la rotulación de una calle a Salamanca: 1858, 1880, 1890... seguramente fue el 19 de diciembre de 1883", señala: este fue el momento "en el que el Ayuntamiento de Alicante rotuló, sin citarlas, todas las calles del Ensanche entre, Dr. Gadea, Parque de Canalejas y el Bco. de San Blas".

Campello ha compartido un plano de Alicante en el que se observa la rotulación con el nombre de don José Salamanca sobre la actual Oscar Esplá: " No está dedicada a la ciudad, sino al Marqués de Salamanca, el mismo que da nombre a un barrio de Madrid", puntualiza.

Conexión Madrid-Alicante

La importancia de este apellido tanto para Alicante como para Madrid se debe a la conexión, imprescindible desde su establecimiento, entre la capital y la costa mediterránea. Fue el aristócrata y empresario José Salamanca Mayol, Marqués de Salamanca y Conde de los Llanos, quien obtuvo en 1847 la concesión de las obras del ferrocarril entre Madrid y Aranjuez, "germen de la actual línea que uniría en 1858 la capital del Reino con la costa mediterránea".

El arquitecto cuenta cómo Alicante acordó una "fecha indeterminada de homenaje dando su nombre a la avenida que pasaba por delante de la estación y que desembocaba en la actual Avenida de Loring. Pero lo curioso es que hasta comienzos de los 1970s aquello era un barranco, el de San Blas".

Con los años, la ciudad fue evolucionando y la avenida se prolongó hacia el norte: en los años 30 se unió al antiguo camino del cementerio, hoy la Avenida Conde de Soto Ameno. "Apañaron" la difícil unión con una plaza, dedicada desde 1929 al General Mancha.

¿Qué ocurrió con la anterior, ahora Oscar Esplá?

Hasta aquí la historia había dejado un homenaje a don José Salamanca junto a lo que era un barranco, después la avenida se prolongó hacia el norte con la evolución de la ciudad... ¿y qué pasó con la zona que dio origen al nombre? Campello indica que su bautizo como Oscar Esplá tuvo lugar a finales de los años sesenta cuando el Ayuntamiento encauza y urbaniza el barranco de San Blas: " El 5 de diciembre de 1972 el Ayuntamiento acordó dar el nombre de Óscar Esplá la nueva avenida aún en obras que no era otra que la primigenia avenida de Don José Salamanca".

Así fue cómo el nombre de Salamanca se mantuvo para el tramo norte de esta avenida y hubo que cambiar toda su numeración, puesto que su inicio se situó en Aguilera. El arquitecto Alfredo Campello ha recordado con una imagen en su hilo cómo la placa fue descubierta por el ilustre compositor alicantino el 10 de enero de 1973, coincidiendo con su homenaje.