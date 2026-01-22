Plan de refuerzo en Matemáticas en Alicante: clases de 20 alumnos, dos profesores y temario innovador

Pintan y montan cubos para aprender geometría y deducir cómo se calcula el volumen de los objetos, echan mano de mosaicos para entender fracciones y descubren cómo razonar con el ajedrez o el dominó. Las clases de Matemáticas han dejado desde este curso de ser exclusivamente de teoría y de repetir una y otra vez ejercicios en un total de 120 colegios e institutos públicos de la provincia de Alicante, donde, además, el envío de personal extra está permitiendo que haya menos de 20 alumnos por aula, en el caso de los institutos, o que en una clase haya dos profesores.

Estos centros educativos han puesto en marcha un programa de refuerzo de la competencia matemática para tratar de mejorar el nivel de sus estudiantes en un momento en el que el nivel de los alumnos del país en las ciencias exactas está generando preocupación entre los académicos, sumado a la fuga de los matemáticos de la docencia al sector privado.

El plan impulsado por el Ministerio de Educación, en coordinación con las comunidades autónomas, ya ha llegado a las aulas alicantinas, después de que los profesores hayan recibido durante semanas formación específica, con el apoyo de la Sociedad de Educación Matemática de la Comunidad Valenciana, para dar un giro al método tradicional y para apostar por clases prácticas con tal de captar el interés del alumnado, en un contexto en el que el descenso de la atención de los jóvenes también ha hecho saltar las alarmas por culpa de los móviles.

"Hay más de investigación, las clases son experimentales, se les enseña de forma práctica a descubrir cosas, se enfrentan a situaciones provocativas que les estimulan y les motivan", explica Javier Soria, coordinador de Matemáticas de IES Virgen del Remedio de Alicante, uno de los centros que se ha sumado a la iniciativa.

Un profesor de Matemáticas del IES Virgen del Remedio enseñando el nuevo método a los alumnos / Héctor Fuentes

Más reflexionar y menos memorizar

En sus clases, los alumnos dejan de tener una actitud pasiva, centrada simplemente en escuchar, para trabajar en grupo, a través de un aprendizaje más reflexivo. Aunque es pronto para valorar los resultados, porque la nueva metodología lleva escasos meses en marcha, los docentes coinciden en que se está despertando la curiosidad de los escolares por una disciplina que a veces se le tiene miedo o que es percibida como muy compleja.

De hecho, en este instituto alicantino muchos han conseguido emocionarse cuando descubren y comprenden las matemáticas de forma visual y manipulativa, porque hasta ahora tan solo memorizaban la teoría, algo que se sigue enseñando en clase, pero con mucho más trabajo práctico.

Uno de los ejercicios prácticos para comprender la geometría en un aula de Secundaria / INFORMACIÓN

También resulta clave contar con más profesorado, lo que facilita un mejor seguimiento del alumnado, una enseñanza más coordinada y una aplicación más eficaz de las propuestas didácticas. Para toda la Comunidad, la Conselleria de Educación ha asignado un total de 184 puestos docentes para Educación Primaria y 2.970 horas en Educación Secundaria (que equivalen a 165 puestos).

El profesorado que la ha puesto en práctica en sus clases, coincide, de hecho, en que se trata de "una oportunidad" para cambiar las cosas, porque hasta ahora no habían recibido una formación para dar clase de una forma tan concreta y novedosa como esta. Ese asesoramiento que están recibiendo los docentes de Matemáticas incluye también a los que no son graduados en la materia, que cada vez están más presentes en la docencia, debido al problema para encontrar matemáticos, porque están siendo absorbidos por empresas de inteligencia artificial o de análisis de datos.