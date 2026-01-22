La Primitiva deja un nuevo premio en Alicante: este es el dinero que se lleva el acertante

El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves 22 de enero de 2026 ha dejado un premio de 31.072,90 euros en la ciudad de Alicante, gracias a un boleto acertante de segunda categoría (5 aciertos + complementario).

El boleto premiado fue validado en la Administración número 42, situada en el Centro Comercial Vistahermosa, en la avenida Antonio Ramos Carratalá, números 56-60 (kiosco), en la capital alicantina.

En total, en este sorteo se registraron siete acertantes de segunda categoría, que se repartirán un premio individual de 31.072,90 euros cada uno.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 2, 5, 9, 14, 22 y 36, con el complementario 34 y el reintegro 5.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 1 024 630, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.