¿Problemas de espacio? Se dispara la demanda de trasteros en Alicante: Todo lo que puedes guardar desde 45 euros

Hay un momento muy concreto en el que una casa deja de ser cómoda. No ocurre cuando falta una habitación, sino cuando sobra vida acumulada: cajas que no se abren, bicicletas sin pared donde apoyarse, ropa de temporada que invade armarios, material deportivo que acaba en el salón, o una mudanza que se alarga más de lo previsto.

En la provincia de Alicante, con viviendas cada vez más ajustadas e inquilinos que realizan cambios frecuentes entre municipios, el alquiler de trasteros ha pasado de ser un recurso puntual a convertirse en una solución cotidiana.

En ese contexto se mueve Aquí Mi Espacio, empresa especializada en trasteros para particulares y empresas, que en los últimos meses se ha consolidado como la franquicia de alquiler de trasteros con mayor crecimiento en España. Y es que, la compañía ha sido la primera empresa de trasteros en llegar a localidades como Petrer o El Campello y y continúa su expansión con una nueva apertura en San Vicente del Raspeig y otra en Mutxamel, previstas para los próximos días.

Aquí Mi Espacio es una empresa especializada en trasteros para particulares y empresas. / INFORMACIÓN

Su propuesta se apoya en una idea simple: convertir el almacenamiento en un servicio flexible, seguro y con tamaños adaptados a la necesidad real de cada cliente.

¿Para qué se suelen alquilar trasteros en Alicante?

El primer gran motivo es obvio: ganar espacio en casa sin cambiar de vivienda. Y a partir de ahí, empiezan los matices. Entre los usos más habituales para particulares destacan:

Más espacio y orden: lo que no cabe en casa, pero tampoco se quiere perder.

lo que no cabe en casa, pero tampoco se quiere perder. Ropa de temporada: abrigos, edredones, maletas, cajas de verano o invierno.

abrigos, edredones, maletas, cajas de verano o invierno. Bicicletas y material deportivo: bicis, patinetes, tablas, equipamiento de playa o montaña.

bicis, patinetes, tablas, equipamiento de playa o montaña. Mudanzas y guardamuebles: guardar muebles y cajas mientras se reforma, se vende o se cambia de casa.

En el caso de las empresas, el trastero se utiliza como un pulmón logístico:

Guardar material de trabajo: herramientas, equipos, stands, uniformes, merchandising.

herramientas, equipos, stands, uniformes, merchandising. Almacenar mercancía: stock que ya no cabe en el local o que conviene separar por rotación.

stock que ya no cabe en el local o que conviene separar por rotación. Recepción de mercancía: una opción pensada para negocios que necesitan apoyo operativo.

En el caso de las empresas, el trastero se utiliza como un pulmón logístico. / INFORMACIÓN

Tamaños y flexibilidad: desde un mes y sin ataduras

Una de las claves de alquilar un trastero es la flexibilidad, porque el problema de espacio no siempre es permanente. Aquí Mi Espacio ofrece trasteros de todos los tamaños, desde 2 metros cuadrados hasta 30, con contratación desde un mes, sin fianza ni permanencia.

Esa combinación encaja especialmente bien en mudanzas, reformas o cambios de etapa familiar, cuando el “trastero para siempre” no es la prioridad, sino resolver un mes o una temporada crítica.

A esta parte práctica se suman otros elementos que marcan diferencia en la experiencia diaria: parking propio para vehículos, acceso cómodo para carga y descarga, y muy pronto la contratación online, pensada para quienes quieren cerrar la gestión sin perder tiempo.

Acceso 24 horas y seguridad: lo que hoy se considera imprescindible

En la provincia de Alicante, donde muchos clientes combinan vivienda habitual con temporadas de trabajo o segundas residencias, el horario se convierte en un punto fundamental. Por eso, uno de los mensajes centrales de la compañía es el acceso 24 h, 365 días al año, pensado para entrar cuando convenga y sin depender de un horario comercial.

En materia de seguridad, el servicio se apoya en grabación por cámaras y sistemas de vigilancia reforzados. Para el usuario final, el objetivo es claro: almacenar con tranquilidad, tanto si se guardan cajas con valor sentimental como si se deja material de trabajo que no puede desaparecer.

Aquí Mi Espacio cuenta con acceso 24 h, 365 días al año, para entrar cuando convenga y sin depender de un horario comercial. / INFORMACIÓN

Promoción de apertura: desde 45 euros al mes

En un momento en el que el precio decide muchas compras, la empresa cuenta con un gancho directo para sus nuevas aperturas, como la de Mutxamel o San Vicente del Raspeig: promoción desde 45 € al mes, con IVA y seguro incluido para trasteros pequeños. Una cifra pensada para quien necesita empezar por poco, probar, y ampliar más adelante si el volumen crece.

¿Cómo sé cuántos metros necesito? La calculadora de espacio

Elegir tamaño suele ser el error más común. Quedarse corto obliga a apilar mal y pagar más; pasarse implica pagar de más desde el primer día. Por eso, Aquí Mi Espacio incorpora una herramienta práctica para calcular el espacio en función de objetos y situaciones típicas: su calculadora de espacio.

Es el tipo de detalle que ayuda a convertir una intención en decisión, sobre todo cuando el usuario llega con dudas concretas: cuántas cajas, qué muebles, si cabe la bici, si entra una mudanza parcial o si basta con un trastero pequeño.

Alquilar un trastero es perfecto para mudanzas: guardar muebles y cajas mientras se reforma, se vende o se cambia de casa. / INFORMACIÓN

Nuevas aperturas y presencia en Alicante

La expansión en la provincia se apoya en varias ubicaciones, con especial protagonismo para el nuevo centro de San Vicente del Raspeig y el de Mutxamel, cuyas aperturas son inminentes.

San Vicente del Raspeig

Mutxamel