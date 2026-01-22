Las ratas saltan del Portal de Elche a Séneca: quejas en otro punto céntrico de Alicante por suciedad y falta de mantenimiento

La polémica por la presencia de ratas en el Portal de Elche, uno de los enclaves más emblemáticos y turísticos del centro de Alicante, no se queda en una sola plaza. En los últimos días, la alerta se ha extendido a la plaza Séneca, otro punto muy transitado y con una importante presencia de familias por su zona de juegos, donde vecinos y comerciantes aseguran que también se están viendo roedores y describen un deterioro asociado a suciedad y falta de mantenimiento continuado.

El nuevo foco llega después de que el gobierno municipal respondiera a la denuncia publicada sobre el Portal de Elche. El vicealcalde, Manuel Villar, reconoció este martes que existe una “problemática” en ese enclave y defendió que el servicio de limpieza pasa por la plaza “cuatro o cinco veces al día”, además de asegurar que el equipo de gobierno está poniendo “más medios de los que se ponen normalmente” para evitar molestias en una zona tan céntrica a comerciantes, vecinos y turistas.

Es un círculo vicioso de suciedad y falta de limpieza continuada que trae ratas Pilar García Soto — Presidenta de la asociación de vecinos de Séneca

En la plaza Séneca, la percepción de varios testimonios recogidos en la zona es que el problema se repite y, en algunos casos, se vive con mayor preocupación por el uso familiar del espacio. “En la plaza de Séneca también vemos ratas como en el Portal de Elche. Creo que este caso es más grave incluso, ya que es una plaza muy frecuentada por familias con niños”, afirma la vecina Cristina Belso.

Vamos de suciedad en suciedad y los niños no pueden jugar tranquilos aquí Enrique López — Vecino de Séneca

La presidenta de la asociación de vecinos de Séneca, Pilar García Soto, relaciona directamente la presencia de roedores con limpieza insuficiente, basura acumulada y deterioro del entorno. “La cuestión es que es un círculo vicioso con la falta de limpieza continuada”, sostiene, y añade que han trasladado incidencias al Ayuntamiento sin percibir una solución efectiva. La presidenta vecinal describe además un problema añadido: residuos en zonas ajardinadas que, según su relato, agravan la falta de higiene. “Hay basuras y enseres entre los jardines y no lo limpian. La falta de higiene y la suciedad son tremendas”, apunta.

En Séneca también vemos ratas y aquí es más grave porque vienen familias con niños Cristina Belso — Vecina de Séneca

Enrique López, vecino que acude a diario con sus hijos pequeños a la plaza, sitúa el malestar en una sensación general de abandono. “La situación del barrio deja mucho que desear actualmente en cuanto a mantenimiento, limpieza y servicios que debería proporcionar el Ayuntamiento”, afirma. Y remarca el impacto directo en el uso del parque: “Vamos de suciedad en suciedad y los niños no pueden jugar. Tenemos que llevar mucho cuidado con ellos para que no cojan basura”. En su descripción, la suciedad atrae plagas: “Hay ratas, cucarachas y todo tipo de insectos que acuden a la suciedad”.

Pagamos más impuestos y recibimos peores servicios de limpieza y recogida de basura Juanfra Abengozar — Peluquero de la zona

Desde la actividad económica del entorno, el peluquero Juanfra Abengozar resume el problema en términos de servicios públicos y respuesta municipal. “Las ratas y la suciedad no benefician nada a los vecinos y los comerciantes. Hay mala limpieza”, señala antes de criticar que las quejas no obtienen atención: “Denunciamos la situación y no nos hacen caso, no nos atienden. Solo nos quieren para pagar impuestos”.

Cuando hace calor se llena la plaza, se nota más la suciedad y la gente no viene Edurne González — Hostelero de la zona

La hostelera Edurne González también vincula el deterioro a la época de mayor uso: “En invierno hay menos ratas pero cuando hace más calor se llena más la plaza y se nota más la suciedad”. Y remarca el efecto sobre la afluencia: “Nos repercute negativamente en nuestro negocio porque hay gente que no quiere venir a la plaza”.

Los tratamientos de desratización se han intensificado en los tres últimos días en la ciudad Cristina Cutanda — Portavoz del equipo de gobierno y concejala de Sanidad

Tras los avisos en distintos puntos del centro, la portavoz del equipo de gobierno y concejala de Sanidad, Cristina Cutanda, concreta que en el Portal de Elche y en Séneca, “y en otros puntos de la ciudad”, se llevan a cabo tratamientos de desratización que “se han intensificado en los tres últimos días” al detectarse presencia de roedores. Según la portavoz, la empresa adjudicataria del servicio de control de plagas, Lokímica, realiza tratamientos mensuales en puntos concretos “susceptibles de una mayor presencia de roedores” y “cuatro veces al año” aplica desratización en toda la red de alcantarillado.

Cutanda añade que Lokímica mantiene dispositivos de control en determinados puntos y atiende “de inmediato” las incidencias que plantean ciudadanos particulares, la Mancomunidad de l’Alacantí y los avisos a través del Servicio de Atención Ciudadana Integral (SAIC). En ese protocolo, apunta, se acude a revisar el aviso “en las primeras 24 horas” y se repasa “al día siguiente” para comprobar y verificar la solución del problema.