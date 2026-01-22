La(s) clave(s) para una mejor adolescencia: retrasar la edad de acceso al móvil (y permitir el aburrimiento)

El acceso cada vez más temprano a los teléfonos móviles, la hiperestimulación constante y la falta de límites claros están teniendo consecuencias profundas en el desarrollo emocional y psicológico de niños y adolescentes. Así lo advierten los especialistas, quienes coinciden en los problemas por la escasa o nula tolerancia a la frustración que están sufriendo los menores en edades muy tempranas.

Expertas de la Asociación Infancias de Alicante, que abordarán el próximo 29 de noviembre (a través de su canal de You Tube) las principales preocupaciones de las familias en la educación de sus hijos, coinciden en que la crianza se enfrenta hoy a uno de sus momentos más complejos por las prisas, la avalancha de las nuevas tecnologías y por la excesiva permisividad.

"Poner límites no es un castigo, es un favor", subraya Mari Carmen Díez, maestra y psicopedagoga, quien apela a que el límite hay que ponerlo desde que haga falta. "Siempre que algo le vaya a hacer daño a un niño, hay que saber decir que no, con firmeza, pero sin autoritarismo. El criterio siempre debe ser cuidarlo", agrega.

Poner límites no es un castigo, es un favor Mari Carmen Díez — Maestra y psicopedagoga

La psicopedagoga señala que muchos adultos viven los límites como un conflicto personal. "Nos ha pesado ser ‘el malo’. Pero si no ponemos límites en casa, se los va a poner el exterior, y de una forma mucho más dura", advierte. Según explica, la ausencia de normas claras genera niños con escasa tolerancia a la frustración, que protestan constantemente y no aceptan un "no" como respuesta.

Uno de los ejemplos más visibles es el uso del móvil como herramienta de calma. "Tenemos el móvil en la mano y, cuando el niño se pone cabezón o hace una rabieta, se lo damos. Ellos han aprendido perfectamente cómo reaccionar", apunta la experta. Sin embargo, esta ayuda momentánea que ven los padres para salir de cualquier apuro y entretener a sus hijos es un flaco favor. "A los nueve años ya están enganchados y les llevamos a un punto no saludable que suele explotar en la adolescencia", alerta Sánchez.

La maestra insiste en que las pantallas deben retrasarse todo lo posible. Sostiene que de tres años para abajo, no deben de tener ningún acercamiento y a los cuatro o cinco, como máximo una hora al día, siempre con tiempo limitado y acompañados.

Carteles de prohibición de móviles en un instituto de la provincia de Alicante / Alex Domínguez

Contacto con el porno a los seis años

Por su parte, Paloma Navarro, psiquiatra, avisa de que todos estos patrones de frustración, intolerancia y de falta de límites en los niños está teniendo unas consencuencias muy preocupantes entre los adolescentes: lo más alarmante es que hay niños que con solo 6 años ya han entrado en contacto con la pornografía y que las niñas a los 9 años ya empiezan a jugar a ser adolescentes y a erotizar el cuerpo.

"Vivimos un momento histórico muy complejo para la crianza. Hay hiperestimulación constante, todo es inmediato y estamos viendo una adultez temprana en niños cada vez más pequeños", lamenta. Según explica, muchos menores crecen con una presión excesiva por saber, aparentar y definirse antes de tiempo en una etapa en la que la identidad aún se está construyendo.

Las pantallas, añade, son a la vez causa y consecuencia del aislamiento. "Pasan muchísimo tiempo solos. No saben estar solos y recurren al contacto digital, que alivia la angustia momentáneamente, pero les impide aprender a gestionar sus emociones", advierte la especialista. En este sentido, Navarro define el uso abusivo de pantallas como "un narcótico del sufrimiento humano".

El uso abusivo de pantallas funciona como un narcótico del sufrimiento humano Paloma Navarro — Psiquiatra

Ese alivio a corto plazo puede derivar, según la psiquiatra, en problemas graves que están llegando a los centros sanitarios. Advierte incluso de la existencia de grupos en internet que enseñan a autolesionarse o fomentan trastornos alimentarios.

Varios menores con sus móviles, que para ellos es «todo», según señalan ellos mismos. | RAFA ARJONES / J.hernández

Agendas llenas: otro error

Ambas especialistas coinciden en señalar la sobrecarga de actividades como otro factor de riesgo. "No se les deja parar", avisa la psiquiatra. Las agendas llenas de extraescolares, cumpleaños, compromisos y la falta de tiempo en casa, en familia y también de estar en contacto con el aburrimiento tienen mucha culpa. Lejos de ser negativo, el aburrimiento es una herramienta fundamental para el desarrollo. "Los límites son buenos y calman la angustia", coincide la psiquiatra, quien explica que cuando los niños los perciben, "su cuerpo se relaja y empiezan a sentirse más tranquilos”.

Entre las recomendaciones, ambas expertas destacan retrasar al máximo la edad del primer móvil —una cifra que ya se sitúa en torno a los 16 años en algunos debates educativos—, permitir el aburrimiento, escuchar sin prisas, sostener el silencio y la calma y, sobre todo, dar ejemplo como adultos.

La conciencia durante el embarazo y el parto influyen en la creación del vínculo y en la salud mental posterior Montse Angulo — Matrona

Desde los primeros días de vida

La importancia de plantear la maternidad y la paternidad, cómo se vive el embarazo y cómo se afrontan los primeros días de vida de los niños tienen mucho que ver en las estrategias para evitar esos problemas en la crianza de los niños y de los adolescentes. Así lo explica Montse Ángulo, enfermera y matrona de la asociación Infancias, que también participará en la charla de la próxima semana, quien destaca que el acompañamiento respetuoso, la presencia emocional y la conciencia durante el embarazo y el parto influyen en la creación del vínculo y en la salud mental posterior. "El nacimiento no es solo un hecho médico, es un acontecimiento vital que da lugar a una nueva familia y establece unas bases que luego se reflejan en la crianza", concluye.