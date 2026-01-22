Si vas a repostar, estas son las gasolineras más baratas hoy en Alicante

En la provincia de Alicante, los principales comparadores de precios de combustible sitúan el mínimo del día en 1,189 euros el litro de diésel y 1,259 euros el litro de gasolina 95), con medias provinciales de 1,386 €/l (diésel) y 1,455 €/l (gasolina 95).

Precio de los carburantes hoy en Alicante y comarca

GASOLINA 95 – Estaciones con precio más bajo (€/l)

Alicante — Petroprix — Avda. Elche, 150 — 1,289 €/l

Alicante — Petroprix — Avda. Novelda, 216 — 1,289 €/l

Alicante — Plenergy — Avda. Novelda, 74 — 1,289 €/l

San Vicente del Raspeig — Plenergy — Carrer Peru, 12 — 1,289 €/l

Sant Joan d’Alacant — Petroprix — Ctra. N-332 km 116,7 — 1,289 €/l

El Campello — Petroprix — Urbanización Abayna, 21 — 1,289 €/l

Mutxamel — BP Muchamiel — C/ Ossa Major, 1 — 1,514 €/l

Nota: En Sant Joan d’Alacant también figuran a 1,289 €/l otras estaciones (Plenergy y Petroprix) en distintas direcciones.

DIÉSEL – Estaciones con precio más bajo (€/l)

Alicante — Petroprix — Avda. Elche, 150 — 1,189 €/l

Alicante — Petroprix — Avda. Novelda, 216 — 1,189 €/l

Alicante — Plenergy — Avda. Novelda, 74 — 1,189 €/l

San Vicente del Raspeig — Plenergy — Carrer Peru, 12 — 1,189 €/l

Sant Joan d’Alacant — Petroprix — Ctra. N-332 km 116,7 — 1,189 €/l

El Campello — Petroprix — Urbanización Abayna, 21 — 1,189 €/l

Mutxamel — BP Muchamiel — C/ Ossa Major, 1 — 1,449 €/l

Con estos precios, llenar un depósito medio puede costar en torno a 69 euros si el vehículo es diésel y 73 euros si es gasolina sin plomo 95 (estimación estándar, puede variar según tamaño del depósito y precios exactos en cada estación).