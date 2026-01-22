Si vas a repostar, estas son las gasolineras más baratas hoy en Alicante
Conoce lo que te puede costar de media llenar un depósito de diésel o gasolina 95
En la provincia de Alicante, los principales comparadores de precios de combustible sitúan el mínimo del día en 1,189 euros el litro de diésel y 1,259 euros el litro de gasolina 95), con medias provinciales de 1,386 €/l (diésel) y 1,455 €/l (gasolina 95).
Precio de los carburantes hoy en Alicante y comarca
GASOLINA 95 – Estaciones con precio más bajo (€/l)
- Alicante — Petroprix — Avda. Elche, 150 — 1,289 €/l
- Alicante — Petroprix — Avda. Novelda, 216 — 1,289 €/l
- Alicante — Plenergy — Avda. Novelda, 74 — 1,289 €/l
- San Vicente del Raspeig — Plenergy — Carrer Peru, 12 — 1,289 €/l
- Sant Joan d’Alacant — Petroprix — Ctra. N-332 km 116,7 — 1,289 €/l
- El Campello — Petroprix — Urbanización Abayna, 21 — 1,289 €/l
- Mutxamel — BP Muchamiel — C/ Ossa Major, 1 — 1,514 €/l
Nota: En Sant Joan d’Alacant también figuran a 1,289 €/l otras estaciones (Plenergy y Petroprix) en distintas direcciones.
DIÉSEL – Estaciones con precio más bajo (€/l)
- Alicante — Petroprix — Avda. Elche, 150 — 1,189 €/l
- Alicante — Petroprix — Avda. Novelda, 216 — 1,189 €/l
- Alicante — Plenergy — Avda. Novelda, 74 — 1,189 €/l
- San Vicente del Raspeig — Plenergy — Carrer Peru, 12 — 1,189 €/l
- Sant Joan d’Alacant — Petroprix — Ctra. N-332 km 116,7 — 1,189 €/l
- El Campello — Petroprix — Urbanización Abayna, 21 — 1,189 €/l
- Mutxamel — BP Muchamiel — C/ Ossa Major, 1 — 1,449 €/l
Con estos precios, llenar un depósito medio puede costar en torno a 69 euros si el vehículo es diésel y 73 euros si es gasolina sin plomo 95 (estimación estándar, puede variar según tamaño del depósito y precios exactos en cada estación).
