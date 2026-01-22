Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si vas a repostar, estas son las gasolineras más baratas hoy en Alicante

Conoce lo que te puede costar de media llenar un depósito de diésel o gasolina 95

Medidas para ahorrar en gasolina

J. A. Giménez

En la provincia de Alicante, los principales comparadores de precios de combustible sitúan el mínimo del día en 1,189 euros el litro de diésel y 1,259 euros el litro de gasolina 95), con medias provinciales de 1,386 €/l (diésel) y 1,455 €/l (gasolina 95).

Precio de los carburantes hoy en Alicante y comarca

GASOLINA 95 – Estaciones con precio más bajo (€/l)

  • Alicante — Petroprix — Avda. Elche, 150 — 1,289 €/l
  • Alicante — Petroprix — Avda. Novelda, 216 — 1,289 €/l
  • Alicante — Plenergy — Avda. Novelda, 74 — 1,289 €/l
  • San Vicente del Raspeig — Plenergy — Carrer Peru, 12 — 1,289 €/l
  • Sant Joan d’Alacant — Petroprix — Ctra. N-332 km 116,7 — 1,289 €/l
  • El Campello — Petroprix — Urbanización Abayna, 21 — 1,289 €/l
  • Mutxamel — BP Muchamiel — C/ Ossa Major, 1 — 1,514 €/l

Nota: En Sant Joan d’Alacant también figuran a 1,289 €/l otras estaciones (Plenergy y Petroprix) en distintas direcciones.

DIÉSEL – Estaciones con precio más bajo (€/l)

  • Alicante — Petroprix — Avda. Elche, 150 — 1,189 €/l
  • Alicante — Petroprix — Avda. Novelda, 216 — 1,189 €/l
  • Alicante — Plenergy — Avda. Novelda, 74 — 1,189 €/l
  • San Vicente del Raspeig — Plenergy — Carrer Peru, 12 — 1,189 €/l
  • Sant Joan d’Alacant — Petroprix — Ctra. N-332 km 116,7 — 1,189 €/l
  • El Campello — Petroprix — Urbanización Abayna, 21 — 1,189 €/l
  • Mutxamel — BP Muchamiel — C/ Ossa Major, 1 — 1,449 €/l

Con estos precios, llenar un depósito medio puede costar en torno a 69 euros si el vehículo es diésel y 73 euros si es gasolina sin plomo 95 (estimación estándar, puede variar según tamaño del depósito y precios exactos en cada estación).

Un día y medio para tener una cama en planta en el Hospital de Torrevieja y 15 horas en Alcoy, con esperas también en Sant Joan

Cinco intoxicados por humo en el incendio de una vivienda en Alicante

Así barre la borrasca Ingrid Alicante: rachas de más de 100 km/h y una docena de incidencias

La fuerza de la borrasca Harry en Alicante, vista en 10 segundos

Los ingresos por gripe en los hospitales de Alicante se reducen a la mitad

Alicante se fija en Madrid para su desarrollo urbanístico

Una estación, un compositor y un barranco: la curiosa historia detrás de la doble numeración en la avenida de Salamanca de Alicante

EU analiza soluciones a la vivienda en Alicante con Javier Burón

