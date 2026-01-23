Alicante entre arena y algas: el mar deja playas irreconocibles tras las borrascas

La costa alicantina se despertaba este viernes con una estampa poco habitual. Tras el paso de las borrascas Harry e Ingrid, las playas de la ciudad, desde la Albufereta hasta Urbanova, han quedado marcadas por el arrastre del mar. La arena ha invadido los paseos marítimos, las pasarelas de madera han quedado destrozadas y, en algunas zonas, montañas de algas han cubierto el arenal, haciendo casi imposible caminar por él. A pesar de la calma relativa que trajo la mañana de este viernes, la alerta amarilla por fenómenos costeros y viento de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene, previendo que los efectos del temporal podrán continuar durante todo el fin de semana. Pese a todo, ambas borrascas han dejado ya su huella en las playas de Alicante.

La playa de la Albufereta, conocida por la erosión habitual de su arena debido al arrastre del agua del barranco del Juncaret, esta vez ha visto cómo el mar le devolvía parte de la arena que había perdido en los últimos años, cubriendo incluso las piedras de la escollera que suelen quedar al descubierto. Sin embargo, lo más llamativo no fue el regreso de la arena, sino las montañas de algas que, en cantidades inusuales, han invadido la orilla y alterado por completo el paisaje y también las sorpresas que la marea han dejado en la orilla: como un kayak.

Efecto del temporal en la Albufereta. / PILAR CORTES

Muchos vecinos reconocían esta mañana que, a pesar del temporal, a la playa de la Albufereta no ha venido mal recuperar una parte de la arena perdida en los últimos temporales de lluvia. "Las piedras que se quedaron al aire después de la riada han quedado cubiertas por la arena, algo que necesitábamos desde hace tiempo. Pero lo que realmente llama la atención son esas montañas de algas, nunca había visto esta cantidad en 50 años que vivo aquí. El agua ha llegado hasta el barranco, era todo mar, la verdad es que ha sido curioso", comenta María Jesús Fernández, vecina de la zona.

Lo que realmente llama la atención son esas montañas de algas, nunca había visto esta cantidad en 50 años que vivo aquí María Jesús Fernández — Vecina

Por su parte, Pedro González, otro vecino de la Albufereta, opina que, a pesar del caos de pasarelas rotas y las algas, la arena ayudará a la larga a regenerar la playa. "Es cierto que la arena está muy movida y las algas cubren casi todo el arenal, pero lo que más me sorprende es que, después de este temporal, la playa está mucho mejor que otras veces. En otras ocasiones, el mar ha dejado al descubierto las piedras y las tuberías de los desagües. Esta vez ha sido al revés, el temporal ha traído arena hacia la orilla y ha rellenado el espacio que se había vaciado y que se había intentado tapar con arena de obra", señala González.

Es cierto que la arena está muy movida y las algas cubren casi todo el arenal, pero lo que más me sorprende es que, después de este temporal, la playa está mucho mejor que otras veces Pedro González — Vecino

La Almadraba: embarcaciones a la deriva

No muy lejos de allí, en la playa de la Almadraba, el impacto del temporal también ha sido importante. El mar ha sacado más de cinco pequeñas embarcaciones que se encontraban atracadas normalmente junto al espigón y las ha dejado sobre la arena. El espectáculo de las algas, en su mayoría negras y pesadas, ha cubierto la arena, haciendo casi imposible caminar sin tener que sortearlas. Además, las pasarelas de madera, que ya habían sufrido el desgaste de otros temporales, han quedado desplazadas y rotas.

Efecto del temporal en la playa de la Almadraba. / PILAR CORTES

Pablo Soler, residente de la Almadraba, admite que nunca había visto la playa en tan mal estado. "Las barcas, que siempre han estado dentro del agua, esta vez las olas las han sacado hasta la arena, las han arrastrado completamente. El arenal se ha llenado de algas de un color negro que no solo dan mala imagen, sino que hacen que caminar sea casi imposible. Y las pasarelas, que ya estaban en mal estado por otros temporales, también han quedado completamente destrozadas", lamenta Soler.

Las barcas, que siempre han estado dentro del agua, esta vez las olas las han sacado hasta la arena, las han arrastrado completamente Pablo Soler — Vecino

Urbanova: el mar arrastra la arena y el agua invade el paseo

En Urbanova, los efectos del temporal fueron igualmente devastadores. El jueves, el agua invadió completamente el paseo marítimo, llevando consigo no solo arena, sino también trozos de madera y pasarelas que el mar había arrastrado. Este viernes, aunque la mayor parte de la arena ya había sido retirada desde primera hora, seguían siendo visibles las huellas del mar en el paseo, especialmente en las zonas cercanas a algunos establecimientos hosteleros, donde la marea llegó a entrar hasta las terrazas.

Efecto del temporal en Urbanova. / PILAR CORTES

"Estaba todo lleno de arena, y en algunos sitios el agua llegó hasta la entrada de los bares, que están algo elevados. Era un caos", apunta Gregorio Moreno, vecino de Urbanova quien señala como, además, "el mar dejó muchas algas y trozos de las pasarelas, junto con madera y todo tipo de cosas que arrastró. Afortunadamente, esta mañana han empezado a limpiarlo, porque la zona estaba muy sucia".

Estaba todo lleno de arena, y en algunos sitios el agua llegó hasta la entrada de los bares, que están algo elevados. Era un caos Gregorio Moreno

José Carlos Garrido, otro residente de la zona, recuerda cómo vio el mar invadir la playa de forma inusitada. "Vi cómo el agua llegaba hasta el muro del paseo, algo que nunca había visto antes. Es cierto que en otros temporales he visto cómo volaban los tejados de los aparcamientos, arrancados por el viento, pero lo de ahora es increíble. Nadie sabe qué más puede venir", destaca.