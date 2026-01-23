Alicante busca triplicar la inversión en los colegios entre críticas por las múltiples deficiencias

El Ayuntamiento de Alicante encarrila el nuevo contrato de mantenimiento para la reforma y mejora de los colegios de Infantil y Primaria, Especial y Centros de Formación de Adultos municipales. Un servicio que se prevé adjudicar por 1,5 millones anuales para los próximos dos años, con la posibilidad de otros tres de prórroga. La Mesa de Contratación del Consistorio ha preadjudicado este viernes ste viernes los tres lotes de obras en que se divide el nuevo contrato de mantenimiento de los bienes inmuebles municipales, con un presupuesto total de 4,9 millones. En el primero de los lotes, el de los centros educativos, Constraula es la mercantil mejor posicionada para hacerse con el servicio de forma definitiva.

Un avance que se produce en plena oleada de críticas al Ayuntamiento por la situación de diversos edificios educativos de propiedad municipal. El pasado 12 de enero, el Centro de Formación de Personas Adultas de Tómbola solicitó al gobierno local que retirase escombros, barandillas, bloques de hormigón, hierros, grava y ladrillos que se acumulan desde hace más de un mes en el inmueble. Materiales abandonados tras la retirada de los barracones que utilizaba provisionalmente el alumnado del colegio Santo Ángel en los exteriores de esta escuela, y que han convertido la zona en un peligro para sus alumnos por los restos que se han quedado sin limpiar.

Esa misma semana, una fuga de agua dejó completamente sin servicio al colegio San Blas y provocó un caos para que los escolares y el personal pudieran acudir al baño. El centro educativo, con 450 niños y más de 40 trabajadores, se encontró sin suministro después de que se tuviera que cortar el agua como consecuencia de una avería que afectaba a todas las instalaciones. Una situación que se extendió durante dos días, provocando que el colegio tuviera que recurrir a la compra de decenas de garrafas para poder dar de beber a los estudiantes durante el servicio de comedor, cocinar y fregar los platos; así como un camión cisterna para poder mantener las condiciones de higiene mínimas.

Pocos días después, el colegio Azorín denunció que, a la caída de cascotes de una de las fachadas, se sumó también el riesgo de desprendimiento del vallado exterior. El deterioro que atraviesa este centro educativo, pero sobre todo, su falta de mantenimiento, acentuaron el malestar y la preocupación de la comunidad educativa. La Asociación de Padres y Madres de Alumnos lamentó que las vallas azules, colocadas por el Ayuntamiento, vayan aumentando en el colegio, tras instalar varias de ellas en la zona de aparcamiento y de entrada de los productos del comedor, de manera preventiva y previsiblemente temporal, porque el cercado de hierro que rodea las instalaciones educativas se ha soltado y está parcialmente oxidado.

Resto de lotes

El segundo lote del nuevo contrato se ocupa del mantenimiento de los edificios y dependencias municipales, las instalaciones deportivas y la Plaza de Toros y la empresa adjudicataria será Elecnor, por un importe anual de 1,3 millones de euros. El tercer lote, de nueva creación, se reserva para las actuaciones en los edificios de seguridad de la Policía Local, Prevención y Extinción de Incendios (Speis) y Protección Civil, que se preadjudica a Acsa Obras e Infraestructuras por 163.513 euros al año.

"El nuevo contrato para mejoras y acondicionamiento de colegios triplica la dotación del anterior, que estaba en unos 400.000 euros al año, lo que nos permitirá dedicar un paquete muy importante de recursos para atender con la mayor eficacia posible el listado de demandas que estamos gestionando en diferentes centros educativos", ha explicado la concejala de Infraestructuras, Cristina García. La edil popular ha destacado que se incrementa la cuantía del servicio "con el objetivo de dar una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de reparación de averías e incidencias, o de mejoras en la edificación que puedan surgir".

Por su parte, la responsable de Educación, Mari Carmen de España, ha subrayado que este incremento presupuestario "refleja una apuesta decidida por dotar a los centros educativos de las condiciones y los recursos necesarios para ofrecer una educación pública de calidad, segura y adaptada a las necesidades actuales". De España ha recordado que este refuerzo se une "a otras actuaciones que se llevan a cabo con la Generalitat para mejorar la planta educativa, como son las obras del colegio de La Almadraba, reformas en los institutos de Las Lomas, San Blas, Jaime II, Cabo de la Huerta y Virgen del Remedio, además de los cinco centros del Plan Edificant".