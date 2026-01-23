La alicantina Begoña Comendador asume la Dirección General de Salud Pública

Cambios en la Conselleria de Sanidad que dirige Marciano Gómez. El pleno del Consell ha dado luz verde este viernes al nombramiento de la alicantina Begoña Comendador Jiménez como directora general de Salud Pública dejando la responsabilidad que ostentaba en la Secretaría Autonómica de Sanidad desde julio de 2024.

Comendador, que anteriormente fue directora territorial de Sanidad en la provincia de Alicante, sustituyó en ese cargo hace un año y medio a Francisco José Ponce Lorenzo. La hasta ahora número dos del conseller Gómez es licenciada en Farmacia por la Universidad de Valencia (UV), es experta en dirección, gestión y administración sanitaria y funcionaria de carrera y, a lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado diversos puestos en la Administración valenciana.

Cese

La alicantina sustituye como responsable de Salud Pública tras el cese de Juan Manuel Beltrán. La Secretaría Autonómica de Sanidad que deja Comendador es asumida por Asunción Perales, hasta ahora directora general de Atención Hospitalaria. Ana Isabel Teijelo Deirós es la nueva directora general de Atención Hospitalaria.

Nombramientos

Por otro lado, el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) ha publicado este viernes varios nombramientos en la provincia de Alicante dentro del área de Salud Pública. Son de nuevos directores de centros de salud pública: Maria Teresa Pérez Pascual en Alcoy: Rafael Ángel Aledo Fluxa en Elche y José Antonio García Navarro en Orihuela.