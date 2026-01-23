El PSOE y Vox respaldan a Barcala para controlar el alquiler turístico en Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, suma el apoyo del PSOE y de Vox para controlar los alojamientos turísticos ilegales en la ciudad. El Ayuntamiento asumirá las competencias para inspeccionar y sancionar viviendas vacacionales este mes de enero, un año después de que el alcalde, Luis Barcala, anunciara la medida en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid. Compromís y EU-Podemos, en cambio, se han abstenido en la votación al considerar la decisión insuficiente.

El Consistorio ha celebrado este viernes una reunión de la Comisión de Urbanismo en la que se ha aprobado la adhesión de Alicante al convenio con la Generalitat para poder inspeccionar y multar a aquellos alojamientos vacacionales que no cumplan con la normativa autonómica. Una decisión que ya fue anunciada por el ejecutivo popular en las primeras semanas del 2025, mediante la firma de un convenio entre el Consell y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Aunque así se dio a conocer entonces desde el ejecutivo municipal de Alicante (junto con otras localidades de la provincia como Benidorm, Torrevieja o Elche), el traspaso de competencias aún no se ha materializado.

Un problema que "desborda"

En un informe municipal incluido en el expediente se señala que la "implantación masiva" de los alquileres turísticos es "incesante" y que "ha sorprendido y desbordado a la ciudadanía y a la Administración", por lo que se califica como un "asunto prioritario", de acuerdo con su presencia habitual en los debates plenarios. A su vez, apunta que el 80 % de los expedientes de infracción y de actividad inspectora se inician gracias a una denuncia vecinal, y recuerda que el decreto-ley centra el foco en "la creciente y preocupante repercusión del turismo y la vivienda de uso turístico en la vida vecinal". Por todo ello, el Ayuntamiento considera "urgente" adoptar medidas "con el objetivo de ordenar la actividad" mediante actuaciones "extraordinarias" que sirvan para "equilibrar la actividad con el resto del sector" y aseguren "una oferta equilibrada, sostenible y de calidad".

Una decisión en la que el ejecutivo popular de Luis Barcala ha sumado el apoyo del PSOE y de Vox, pero en la que no ha logrado convencer al resto de la izquierda, que cree que la asunción de competencias se queda corta. El portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha justificado su "abstención crítica" en que, aunque comparte "la necesidad de actuar frente a una realidad que afecta gravemente al acceso a la vivienda y a la convivencia en los barrios", también advierte de que la medida "nace sin medios suficientes y con importantes contradicciones". Por su parte, Rafa Mas, de Compromís, ha lamentado que el protocolo que se anunció hace un año "llega sin personal, sin policías, sin administrativos y sin inspectores", por lo que se pregunta "cómo se va a inspeccionar, cerrar y multar los pisos turísticos ilegales sin más personal".

NOTICIA EN ELABORACIÓN