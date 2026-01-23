Cambios en el proyecto del nuevo hospital privado de Alicante

Cambios en el nuevo hospital privado que se construye en Vistahermosa Norte. Imed ha solicitado licencia ambiental al Ayuntamiento de Alicante con una modificación del proyecto para reducir el impacto acústico del centro sanitario en las viviendas colindantes. Las obras, por su parte, continúan avanzando una vez regularizada la situación urbanística del inmueble.

El Consistorio alicantino ha publicado este jueves el modificado del proyecto registrado por la empresa, sometiéndolo a un plazo de exposición pública de veinte días para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer puedan exponer sus alegaciones. En el nuevo documento, la mercantil incorpora "medidas correctoras" en las cubiertas para reducir la transmisión sonora por vía aérea.

En este sentido, se identifican hasta ocho recintos que podrían ser receptores del ruido (tanto protegidos como habitables) y se plantea la instalación de una pantalla acústica de tres metros de altura alrededor de todo el perímetro de la maquinaria de climatización. El panel estará específicamente preparado para permitir el paso del aire, pero no del sonido, y presentará en sus tres lados una zona hueca de treinta centímetros en la parte inferior, con una pantalla acústica (a modo de peto delantero) a otros treinta centímetros de distancia, generando una "doble barrera" entre las viviendas y los aparatos de refrigeración. Estos dispositivos, a su vez, estarán instalados mediante soportes elásticos antivibratorios en la cubierta del edificio, por lo que los técnicos de la empresa aprecian que "no se producirá molestia alguna producida por esta causa".

La distribución, al detalle

La petición aporta detalles sobre la distribución del futuro edificio, que contará con dos sótanos, cuatro alturas y una cubierta transitable. En los espacios bajo cota, se proyecta un aparcamiento subterráneo con acceso directo desde la calle y, en un gran espacio a doble altura, la sala de espera de las distintas especialidades. La planta baja, donde se sitúa el acceso principal al inmueble, presentará un amplio recibidor, la escalera mecánica y el acceso a la cafetería y las consultas externas, situadas en la planta superior.

En el segundo y tercer piso se plantea la construcción de 31 y 43 habitaciones, respectivamente, además de aseos, despachos para la instalación de más de 35 consultas y una reserva de espacio para futuras ampliaciones. La cubierta, en cambio, se reserva para los torreones de las escaleras y ascensores, así como para la instalación de maquinaria. Con todo, los profesionales de la mercantil estima suficientes los datos aportados, así como debidamente justificados, para que el Ayuntamiento de Alicante autorice la actividad descrita y conceda la pertinente licencia ambiental.