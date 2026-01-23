Un centro de salud en Alicante en obras que duran más que las del Escorial

Pacientes y profesionales del centro de salud de la calle Gerona en Alicante expresan su preocupación y malestar por la prolongación excesiva de las obras de reforma que se están llevando a cabo en este centro sanitario. "Aunque somos conscientes de la necesidad de modernizar las instalaciones y valoramos positivamente la inversión destinada a mejorar la atención sanitaria, la duración de los trabajos y los continuos retrasos están teniendo un impacto negativo en el funcionamiento del centro y en la calidad del servicio prestado", han indicado a este diario.

Desde el inicio de las obras, los usuarios se han visto obligados a soportar constantes cambios en la ubicación de consultas, traslados de servicios a otros centros sanitarios y una notable pérdida de comodidad y accesibilidad. Estas circunstancias generan confusión, dificultades para las personas mayores o con movilidad reducida y un aumento del tiempo y los desplazamientos necesarios para recibir atención médica, lo que repercute directamente en la satisfacción y el bienestar de los pacientes.

Obras en el edificio de la calle Gerona en Alicante / Héctor Fuentes

Maquinaria

"Son muy amables pero hace años que no venía y está todo en obras", explica un paciente que fue al médico por unas molestias y que tuvo que acceder por la calle Jerusalén: el otro lado está en plena reforma con la maquinaria en su interior, lo que ha obligado a trasladar consultas al Hospital de Sant Joan tras demolirse esa parte.

El personal sanitario se queja de que se ha pintado de naranja para la ORA la acera y que no han dejado espacio para ambulancias ni discapacitados "aunque el coordinador está tramitándolo" con el Ayuntamiento.

Otra paciente añade que "llevan tres años de obras, es peor que la obra de El Escorial, y nos toca ir al Hospital de Sant Joan, así tardan lo que tardan", explica una mujer en silla de ruedas, que tiene que desplazarse hasta el centro hospitalario en ambulancia al no poder subir en el autobús.

La reforma comenzó hace casi tres años, lleva retraso y se ha ampliado el presupuesto en cinco millones de euros

Se trata de una obra compleja, en pleno centro de Alicante, en un inmueble que se construyó en 1952. Una de las primeras actuaciones fue la retirada total de las placas de fibrocemento de la cubierta. Esa complejidad ha obligado a la Conselleria de Sanidad a ampliar en cinco millones de euros el presupuesto para la reforma integral que se ejecuta desde hace casi tres años.

Los trabajos comenzaron en marzo de 2023 con un plazo inicial de 30 meses que ya ha expirado pues de acuerdo al proyecto inicial tendrían que haber finalizado en septiembre.

Admisión en la zona que queda abierta durante las obras, por la calle Jerusalén / Héctor Fuentes

Cinco millones más

El coste, en este tiempo, ha pasado de 11, 4 millones a 16,5 millones de euros.

Desde su inicio se han mantenido en una zona del mismo las consultas de Atención Primaria y los médicos que atienden allí a los pacientes han manifestado a en reiteradas ocasiones su temor a que se produzca un derrumbe. Aparte ha habido incidencias como el que salte la alarma antiincendios a causa del polvo de los trabajos.

Los profesionales sanitarios desarrollan su labor en espacios provisionales y con una organización asistencial condicionada por la propia obra. Esta situación prolongada en el tiempo afecta no solo a las condiciones de trabajo, también "a la capacidad de ofrecer una atención eficiente y de calidad", incrementando la carga laboral y el desgaste profesional.

"Solicitamos que se priorice la finalización de los trabajos en el menor plazo posible y que, hasta entonces, se garantice una organización asistencial adecuada, con recursos suficientes tanto para los pacientes como para los profesionales que prestan servicio en el centro. La sanidad pública de Alicante merece unas infraestructuras modernas, pero también una gestión responsable que tenga en cuenta a las personas que dependen de ellas a diario", han añadido los profesionales.

El edificio en obras donde se ubicará el renovado centro integrado de la calle Gerona / Héctor Fuentes

Modernización

Esta reforma se enmarca dentro de un proyecto de rehabilitación integral destinado a mejorar este edificio sanitario situado en pleno centro de la ciudad.

Los trabajos incluyen la renovación estructural del inmueble, la reorganización de las consultas y áreas asistenciales, así como la incorporación de nuevos espacios destinados a especialidades médicas, con especial atención a los servicios de salud mental.

Aunque el proyecto ha sufrido ajustes en el presupuesto y en los plazos de ejecución, la reforma permitirá dotar al centro de unas instalaciones más modernas, eficientes y adecuadas, reforzando su papel como referencia sanitaria para los vecinos y vecinas de Alicante una vez finalicen las obras.