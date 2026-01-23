Emergencia en El Palmeral: el cierre del parque de Alicante deja sin atención a las colonias de gatos

Colonias de gatos sin atención en Alicante por el cierre del parque El Palmeral. La Asociación Colonias Felinas Alicante ha denunciado que, el cierre parcial del Parque El Palmeral, en la zona de San Gabriel, desde el pasado domingo, les impide acceder al espacio para alimentar y cuidar a los gatos que viven allí. Esta situación ha generado un fuerte malestar entre los miembros de la asociación, quienes subrayan que la falta de acceso está poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los felinos, algunos de los cuales requieren medicación.

El Palmeral alberga varias colonias felinas que están registradas oficialmente por el Ayuntamiento de Alicante y gestionadas por voluntarios de la Asociación Colonias Felinas Alicante. Conchi Llinares, presidenta de la entidad, señala que el acceso a este espacio ha sido bloqueado desde el pasado domingo, sin una solución clara, lo que ha dejado a los gatos sin su alimentación habitual y tratamiento médico. "No es una cuestión menor; son seres vivos. Los dejas sin comer, sin beber y sin medicación, y eso no puede ser", afirma la presidenta de la asociación. En este sentido, subraya que los voluntarios solo cumplen una función de gestión, pero no tienen competencia para tomar decisiones relacionadas con el acceso a los espacios públicos.

La situación se complica aún más debido a que la falta de acceso ha generado incertidumbre sobre el estado de los gatos dentro del parque. "No sabemos si están bien o si están mal, si necesitan atención veterinaria o si han quedado sin comida", señala Llinares. Además, subraya que las indicaciones de las autoridades municipales de alimentar a los felinos por la puerta del parque no son viables, ya que muchos de los animales no se acercan a las entradas, y algunos requieren medicación que no se puede administrar desde fuera.

Cierre por mantenimiento y alerta meteorológica

El Parque El Palmeral había sido cerrado inicialmente por labores de mantenimiento, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero. Estas tareas incluían la poda de las palmeras y ajustes en los sistemas de riego, lo que implicaba el uso de maquinaria pesada, como camiones-cesta, que dificultaban el acceso de peatones al parque. Sin embargo, el cierre matinal se extendió a todo el día debido a la alerta meteorológica por fuertes lluvias y vientos que azotaron la ciudad durante la semana. El castillo de Santa Bárbara y la Explanada también fueron cerrados durante los días de alerta.

La presidenta señala que, a pesar de que se había comunicado que el parque abriría el viernes por la tarde, el acceso seguía restringido hasta el cierre de la jornada. "Hoy, viernes, a las 15:30, una de nuestras alimentadoras fue al parque y encontró que seguía cerrado", añade Llinares. Como resultado, los gatos han estado sin recibir alimento y atención durante varios días, una situación que podría prolongarse hasta el próximo domingo si continúan los cierres de estas instalaciones por el temporal. "Nos da miedo que puedan estar en esa situación toda una semana, no es justo", afirma la presidenta de la entidad.

Responsabilidades

Llinares enfatiza que, aunque los miembros de la Asociación Colonias Felinas Alicante realizan un trabajo fundamental de gestión de las colonias, la responsabilidad última sobre el bienestar de los animales recae en el Ayuntamiento de Alicante. "Nosotros solo gestionamos, pero el cuidado de los animales es responsabilidad municipal. En la pandemia, la alimentación de los animales fue considerada un servicio esencial, y los parques se abrieron para permitirnos continuar con nuestra labor", apunta la presidenta.

La Asociación ha solicitado en diversas ocasiones que se permita el acceso a los parques, especialmente durante las emergencias como la actual, cuando el cierre del Palmeral está afectando directamente a los animales. En este sentido, los alimentadores han sido enviados a contactar con el departamento de Parques y Jardines, quienes, según indican, son los encargados de permitir el acceso. Sin embargo, la falta de coordinación ha generado incertidumbre sobre cuándo y cómo se resolverá la situación.