Cinco millones de pernoctaciones y 1,5 millones de visitantes refuerzan la apuesta de Alicante

Cinco millones de pernoctaciones y 1,5 millones de visitantes refuerzan la apuesta cultural, deportiva y gastronómica de Alicante en la Feria Internacional de Turismo Fitur que termina este viernes los días reservados a los profesionales para abrir sus puertas al público este fin de semana.

El alcalde Luis Barcala ha explicado a modo de balance que “nuestra estrategia para lograr un crecimiento sostenible y sostenido en el tiempo se esta cumpliendo y ésta incluye proyectos transformadores de la ciudad como el nuevo Museo Internacional de Exposiciones Temporales de Las Cigarreras y la salida de The Ocean Race desde nuestra ciudad en enero de 2027”. “Los datos nos dicen que la cantidad ya la tenemos por lo que el foco lo ponemos en la calidad, en una oferta diversificada que mejore no sólo la experiencia de los visitantes sino la propia ciudad”, ha argumentado el primer edil.

La presentación de la oferta turística ha viajado a Fitur de la mano de la campaña “Vienes por el mar y vuelves por todo lo demás” que tiene como objetivo mantener la posición de Alicante como destino preferencial por sus playas y su clima y también por su cultura, gastronomía y productos turísticos diferenciados.

El citado museo dispondrá de 780 metros cuadrados de superficie expositiva, 1.600 metros en su conjunto, con cinco salas para acoger exposiciones de primer nivel del tipo de la colección de la Casa de Alba, de maestros del impresionismo o de la moda como Balenciaga, y de pintores como Sorolla o Marc Chagall que se completarán con un espacio didáctico infantil. Este museo que abrirá sus puertas en el segundo semestre del año se convertirá en un “referente cultural y punta de lanza del proyecto Alicante Nuevo Centro” tal y como explicó el alcalde, que revitalizará el eje comprendido entre Las Cigarreras, la Plaza de Toros reconvertida en espacio multiusos y el Auditorio Provincial ADDA.

En una edición de Fitur marcada por la tragedia ferroviaria ocurrida el pasado domingo, la agenda de los participantes se ha visto condicionada por el luto oficial y la actividad se ha reducido a lo estrictamente profesional. En este marco junto a las apuestas de la ciudad para este año también se han dado a conocer algunas cifras que constatan el “momento histórico” que vive el turismo en la ciudad.

El alcalde, el presidente de la Generalitat, la consellera de Turismo y el presidente de la Diputación posan con el director de la Ocean Race tras la presentación en Fitur. / .

Las pernoctaciones han aumentado un 2% en 2025 con respecto al año anterior, según los datos que maneja el Patronato de Turismo Alicante City&Beach, y 1,5 millones de turistas han visitado la ciudad en un año.

El hecho de ser Capital Española de la Gastronomía 2025 ha supuesto 19,5 millones en hostelería y 22,9 millones en alojamientos, es decir más de 42 millones en su conjunto. La facturación hostelera ha crecido un 14% en 2025 con respecto al año anterior y un 10,85% en el caso de los alojamientos. Además, el consumo en Alicante se ha colocado tres puntos por encima de la media nacional. Además, de los 15 millones inicialmente previstos de impacto en promoción y difusión por la aparición en medios de comunicación y publicidad se ha cerrado el año con 25 millones. El efecto capitalidad ha venido a multiplicar los efectos de un proceso de crecimiento que ya se había iniciado en la ciudad.

Además, el informe presentado por la Asociación Costa Blanca Turismo y Cruceros prevé que este año los cruceros vuelvan a batir récords con 113 escalas, 325.000 cruceristas y un impacto de 84 millones de euros en la ciudad, lo que supone un 25% más.

Por su parte, la salida de la regata The Ocean Race desde Alicante en enero de 2027 con su etapa inaugural más larga de su historia que llevará a los equipos hasta Auckland sin escalas convertirá a la ciudad en capital mundial de la vela con una proyección internacional y un impacto directo que en su última edición alcanzó los 467 millones de euros en el PIB.

En Fitur se han llevado a cabo reuniones técnicas con touroperadores, productores de cine publicitario y del sector MICE (turismo de congresos, reuniones, eventos e incentivos) que darán sus frutos a lo largo de 2026. Y también se han firmado convenios y acuerdos de colaboración con Burgos y la Asociación Hispano-China para la cultura y la economía, al tiempo que se han presentado nuevos proyectos de ocio como “Plazeando” en la Plaza de Toros.