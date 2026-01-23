La conselleria pagará más a los inspectores y abre la puerta a aumentar la plantilla

Los inspectores educativos que supervisan los centros de la Comunidad Valenciana cobrarán más por ejercer sus funciones. La Conselleria de Educación ha saldado la deuda pendiente con este colectivo de profesionales, que en el último año ha intensificado la presión, con el fin de homologarlos con otras inspecciones educativas del ámbito estatal y autonómico y "de reconocer la especial responsabilidad, complejidad y alcance de sus funciones".

La medida, que supondrá percibir entre 70 y 80 euros más al mes netos, es mucho más que una una cuestión económica, si no de reconocimiento profesional y de equiparación con otros servicios, tal y como han venido advirtiendo.

El Consell ha aprobado el decreto por el que se modifica la normativa que regula la gestión, actuación, funcionamiento y organización de la inspección educativa de la Comunidad Valenciana para adaptarla a la realidad actual del sistema educativo valenciano, reforzando su capacidad de supervisión y apoyo a los centros.

Para ello, la Generalitat ha asegurado que habrá "un mecanismo más flexible para determinar el número de puestos de inspección educativa en función de las necesidades del sistema, garantizando una adecuada atención al incremento del alumnado, del profesorado y de la complejidad organizativa de los centros", con lo que se abre la puerta a aumentar la plantilla, otra de las mayores reivindicaciones del colectivo por la saturación a la que se enfrentan. El sector de profesionales está a expensas de ver cómo se desarrolla el decreto.

Un inspector para 7.569 alumnos

El insuficiente número de inspectores de educación en la Comunidad Valenciana también ha sido denunciado este año por el colectivo de funcionarios que funcionan como los ojos de la Administración en los colegios e institutos y que entre sus cometidos más importantes figura mediar ante casos de acoso escolar y problemas de salud mental. A pesar del crecimiento en el número de alumnos y centros desde 2010, la plantilla de inspectores permanece en 130 puestos, sin variación alguna en los últimos quince años.

Según los datos presentados por la Unión Sindical de Inspectores de la Comunidad Valenciana (USIE), la ratio de alumnos por inspector ha aumentado un 23% en la región. Esto supone que en la actualidad hay un inspector para 7.569 alumnos aproximadamente. Esto significa que cada inspector supervisa ahora a aproximadamente 1.416 alumnos más que hace una década, lo que está mermando la calidad y la eficiencia de su trabajo.

Alumnos, en una clase de Primaria de un colegio de Alicante en el inicio de este curso. | / PILAR CORTÉS

Sustituciones más ágiles

Por otro lado, el Consell ha anunciado que el decreto introduce también modificaciones en la Orden 17/2019 "para modernizar la organización del trabajo de la inspección y el sistema de sustituciones, orientándolos hacia modelos de funcionamiento más eficientes, flexibles y acordes con los estándares de una Administración pública moderna".

Además, según la Generalitat, se impulsa el sistema de provisión por mejora de empleo, lo que permitirá corregir "una anomalía histórica que afectaba a las inspectoras e inspectores accidentales que proceden del cuerpo de Maestros, de manera que todo personal inspector accidental, con independencia de su cuerpo docente de procedencia, percibirá las mismas retribuciones en coherencia con las idénticas funciones que desempeñan".