La Costa Blanca se exprime, se vive y se siente en cada rincón

Hay más Costa Blanca de la que imaginas. Es un territorio que se vive con el cuerpo y con los sentidos, donde el deporte al aire libre, la cultura gastronómica y los productos con denominación de origen construyen una forma de viajar activa, auténtica y profundamente mediterránea. Un lugar donde cada kilómetro recorrido, ya sea a pie, en bicicleta o alrededor de una mesa, suma experiencias memorables.

El deporte forma parte del ADN de la Costa Blanca. Su clima privilegiado, con más de 300 días de sol al año, convierte a este rincón del Mediterráneo en un escenario ideal para practicar actividad física durante todo el año. No es casualidad que equipos profesionales y aficionados de toda Europa elijan estas tierras para entrenar o disfrutar de unas vacaciones activas. Senderismo, escalada, deportes náuticos o golf conviven con una red de espacios naturales que invita a moverse sin prisas y a conectar con el entorno.

La provincia sobre dos ruedas

El ciclismo merece una mención especial. La Costa Blanca se ha consolidado como uno de los grandes destinos ciclistas del sur de Europa gracias a la variedad de sus recorridos. Rutas suaves junto al mar, vías verdes perfectas para familias y exigentes puertos de montaña en comarcas como la Marina Alta, el Comtat o l’Alcoià ofrecen desafíos para todos los niveles. Pedalear entre almendros, viñedos y pueblos de interior permite descubrir una geografía cambiante que sorprende en cada curva. No es raro compartir carretera con ciclistas profesionales que aprovechan estas condiciones únicas para preparar la temporada.

Más allá del arroz

Tras el esfuerzo llega la recompensa, y en la Costa Blanca esa recompensa se saborea. La gastronomía es otro de los grandes pilares del destino, estrechamente ligada al territorio y a sus productos de calidad. Aquí, la cocina se construye desde la huerta, el mar y la montaña, dando lugar a una identidad culinaria reconocible y honesta. El arroz, en sus múltiples versiones, es el gran protagonista: arroces marineros como el emblemático arroz a banda o del «senyoret», arroces de verduras, carnes y embutidos, cada comarca aporta su matiz y su tradición.

Los productos con denominación de origen son la mejor carta de presentación de esta riqueza gastronómica. Los vinos Alicante DOP, elaborados con variedades autóctonas como la monastrell, reflejan el carácter del clima y del suelo, y acompañan a la perfección una cocina de sabores intensos y mediterráneos. A ellos se suman joyas como el níspero de Callosa d’en Sarrià, la uva embolsada del Vinalopó, las cerezas de la Montaña de Alicante o los turrones de Jijona y Alicante, símbolos de una tradición que ha sabido mantenerse viva y adaptarse a los nuevos tiempos.

Viajar por la Costa Blanca también es sentarse a la mesa en un restaurante de pueblo, descubrir un mercado local o detenerse en una bodega o almazara para conocer de primera mano el origen de los productos. Es entender que la gastronomía no es solo comer bien, sino una forma de relacionarse con el entorno y con las personas que lo habitan. Cada plato cuenta una historia de paisaje, esfuerzo y herencia cultural.

Este equilibrio entre actividad física y placer gastronómico convierte a la Costa Blanca en un destino perfecto para quienes buscan algo más que descanso. Aquí es posible empezar el día con una ruta en bicicleta, continuar con un paseo por un casco antiguo lleno de historia y terminar la jornada con una cena tranquila basada en producto local y recetas transmitidas de generación en generación.

La Costa Blanca se descubre a otro ritmo, combinando deporte, naturaleza y sabor. Un lugar donde cuidarse, disfrutar y reconectar, demostrando que hay muchas maneras de viajar y que, a veces, las mejores experiencias están en ese punto exacto donde el esfuerzo se encuentra con el disfrute.