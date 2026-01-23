El Defensor del Paciente cuestiona a Sanidad que no haya sanitarios en el triaje de las Urgencias de Atención Primaria

El Defensor del Paciente reclama a la Conselleria de Sanidad que haya triaje sanitario en los puntos de Urgencias de Atención Primaria (PAC y PAS) y que sea personal médico o enfermero el que valore a los pacientes. Es la petición que realiza Carmen Flores, presidenta de la entidad, tras tener conocimiento del caso de José Villalta, el paciente de 52 años de Alicante que acudió de urgencia el pasado 30 de septiembre al PAC del centro de salud Cabo Huertas y al que no llegó a ver el médico porque quien le recibió en primera instancia consideró que su dolencia debía ser vista por el médico de Familia. En torno a mes y medio después fue diagnosticado de cáncer de páncreas en el Hospital de Sant Joan. Tiene un tumor no operable que se está tratando con quimioterapia.

El caso, según Carmen Flores, pone de manifiesto una grave situación de desatención sanitaria que no puede entenderse como un hecho aislado, sino como consecuencia directa del "deterioro estructural del sistema sanitario", especialmente en la Comunidad Valenciana. La Conselleria de Sanidad, por su parte, a través del departamento de salud de Sant Joan, al que pertenece el citado PAC, ha pedido disculpas al paciente en respuesta a la queja que presentó por la falta de atención ni siquiera paliativa a los dolores que sufría cuando acudió de urgencia a ese punto sanitario.

Asimismo, le comunicaron que se tomarían "las medidas oportunas para que situaciones como la suya no vuelvan a suceder", aunque de momento Sanidad no las ha explicado.

El paciente diagnosticado de cáncer de páncreas al que no se atendió inicialmente en Urgencias de su centro de salud / Jose Navarro

Síntomas alarmantes

El hombre acudió al Punto de Atención Continuada presentando síntomas alarmantes: fuertes dolores de estómago, pérdida significativa de peso y dolor de espalda. La persona que lo recibió, sin realizar ningún tipo de valoración clínica, le redirigió a su médico de Familia, lo que motivó una queja por escrito "por no haber considerado oportuno el personal de Urgencias una atención médica por una afección gástrica que arrastro varios días y que me está imposibilitando hacer mi vida normal", reza en el escrito. El paciente también acudía con fines paliativos, buscando alivio para el dolor, pero no fue atendido sanitariamente.

Profesionales apuntan que la gestión compartida de la demanda que se está instaurado debería evitar estas situaciones

Según ha explicado un sanitario a este diario, el circuito habitual es el siguiente: "los pacientes se presentan en el mostrador, donde el personal administrativo pregunta por el motivo de consulta con el objetivo de agilizar la atención (por ejemplo, derivando directamente a Enfermería en el caso de una cura de herida), y posteriormente el paciente pasa a la sala de espera para ser valorado por el médico. La atención se realiza por orden de llegada o de asignación, pero en ningún momento se lleva a cabo un triaje por personal sanitario".

Otro profesional ha indicado que Sanidad está implementando la gestión compartida de la demanda, que ya se ha introducido, como ejemplo, en el departamento de Orihuela "para que se atienda donde se tenga que atender. Si es un problema de información, lo tiene que resolver el mostrador. Si es un paciente que viene de Urgencias, primero ha de ser valorado por Enfermería y, si puede, resolverlo; y si hace falta pasar al médico, que pase". Algo que debería ir instaurándose, señala, en las distintas áreas de salud.

Carmen Flores afirma que el caso de Villalta no puede entenderse como un hecho aislado sino como consecuencia directa del "deterioro estructural del sistema sanitario" en la Comunidad

Problema de fondo

Este caso ha llegado al Defensor del Paciente, donde consideran que más allá del caso individual, el problema de fondo es el funcionamiento de los PAC. "Según la información disponible, no existe un triaje sanitario efectivo en estos centros. La primera atención al paciente puede recaer en personal no sanitario, que decide si el paciente pasa o no a valoración médica. Esto supone una vulneración grave del derecho a la atención sanitaria, ya que la atención es legalmente inexcusable", explica Flores.

Si no hay médicos o personal de Enfermería para realizar una valoración clínica inicial, ese servicio no cumple su función Carmen Flores — Defensora del Paciente

"Un servicio sanitario no puede mantenerse operativo sin personal sanitario suficiente. Si no hay médicos o personal de Enfermería para realizar una valoración clínica inicial, ese servicio no cumple su función. En ese caso, debería cerrarse o sustituirse por otro que garantice una atención real y efectiva. Es imprescindible que en los PAC exista un triaje sanitario, ya sea realizado por personal médico o de Enfermería". Entienden que no es relevante la categoría profesional, sino que sea personal sanitario cualificado. El objetivo es claro: valorar adecuadamente los síntomas, decidir la actuación necesaria y garantizar que ningún paciente se marche sin atención.

"No se trata de señalar únicamente a trabajadores concretos —celadores, administrativos o incluso profesionales sanitarios— sino de asumir que la responsabilidad última es de la administración. Cuando un paciente queda sin atender, el sistema ha fallado", añade la presidenta del Defensor del Paciente.

No se trata de señalar únicamente a trabajadores concretos sino de asumir que la responsabilidad última es de la administración Carmen Flores — Defensora del Paciente

Listas de espera

Este caso se enmarca en una situación general de abandono institucional en la Comunidad Valenciana, que afecta a la sanidad, la dependencia y los servicios de urgencias. "Las listas de espera, la falta de personal, las huelgas y la demora en la atención están poniendo en riesgo la vida de las personas. La ciudadanía no es responsable de la precariedad del sistema, aunque comprenda y apoye a los profesionales. La situación es insostenible. O se adoptan medidas urgentes y estructurales, o se seguirá jugando con la salud y la vida de la población, algo que resulta absolutamente inaceptable".

Flores afirma que "es una barbaridad como todo lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, la dejación de funciones, la situación en la que se encuentran los profesionales que están enfadados y lo pagan con no mandar pruebas, con hacer todo muy deprisa. La gente puede perder la vida porque estamos hablando de sanidad. La situación es caótica, vas a un centro de salud y te dan para 7 o 10 días. ¿Qué ocurre? Lo que le ha pasado a este señor. O se toman medidas drásticas o tenemos que salir los ciudadanos a la calle a decir que ya vale, que ya basta y que se está jugando con nuestra vida".