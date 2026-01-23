¿Cuál es la diferencia entre un PAS y PAC de Urgencias?

Los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) y los Puntos de Atención Continuada (PAC) forman parte del sistema de atención urgente extrahospitalaria, pero presentan diferencias relevantes en su funcionamiento, localización y recursos, especialmente en función del entorno en el que operan.

Habitualmente, los PAS se localizan en grandes núcleos urbanos y áreas metropolitanas. Están diseñados para atender una elevada demanda asistencial fuera del horario habitual de los centros de salud y cuentan con equipos más amplios. En estos dispositivos trabajan médicos, personal de Enfermería y celadores, y, además, suelen disponer de vehículos con conductor destinados a la atención domiciliaria.

Este recurso permite que los profesionales sanitarios se desplacen a los domicilios de los pacientes sin necesidad de utilizar medios propios, lo que facilita una respuesta más ágil y organizada ante los avisos urgentes. Ejemplo de PAS son los situados en Alicante capital como son los de la calle Aaiún, en las proximidades del Hospital General de Alicante; o Alicante Sur (Babel), y Altabix en Elche.

Urgencias 24 horas

Sanidad tiene previsto reconvertirlos en los nuevos centros de urgencias 24 horas (CAU24H) que ubicará en todos los municipios con más de 50.000 habitantes de la Comunidad Valenciana, entre ellos ocho de la provincia de Alicante: además de la capital y Elche, en Benidorm, Torrevieja, Orihuela, San Vicente, Alcoy y Elda.

Por el contrario, los PAC, que abren también cuando cierran los centros de salud, son más característicos de zonas básicas de salud y entornos rurales o semiurbanos, donde la dispersión geográfica y la menor densidad de población condicionan la organización del servicio. Aunque también atienden urgencias y realizan visitas a domicilio, los medios disponibles suelen ser más limitados. Están por el resto de la provincia.

En muchos PAC, cuando se recibe un aviso domiciliario, el médico debe desplazarse utilizando su propio vehículo, una circunstancia que ha generado debate entre los profesionales por cuestiones relacionadas con la seguridad, los costes y la equidad de recursos respecto a otros dispositivos asistenciales.

Fuera de horario

Ambos modelos, PAS y PAC, comparten el objetivo de garantizar la atención urgente a la población fuera del horario ordinario, pero las diferencias en infraestructuras y dotación reflejan una adaptación al contexto urbano o rural en el que se integran.

Durante la etapa del gobierno del Botànic, esta situación fue objeto de reivindicación por parte del colectivo médico. Los profesionales reclamaron la disponibilidad de coches con conductor también en los PAC, argumentando la necesidad de mejorar las condiciones laborales y la calidad del servicio.

Vehículos eléctricos

Como respuesta, se dotó a numerosos puntos de atención continuada de vehículos eléctricos sin conductor, que quedaron a disposición del personal médico y de enfermería para la realización de avisos a domicilio. Algunos, sin embargo, carecen incluso de este recurso.

Estas diferencias continúan siendo un elemento central en el debate sobre la organización de la atención urgente extrahospitalaria y la necesidad de garantizar recursos adecuados y homogéneos para los profesionales, independientemente del territorio en el que presten servicio.

Ambos tienen el mismo horario aunque hasta hace no mucho los PAS abrían algo más tarde. Ahora es de 15 horas a 8 horas de lunes a sábado -es decir, cuando cierran los centros de salud- y todo el día los domingos y festivos.