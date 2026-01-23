Educación
Educación adeuda 12 millones en sueldos a los profesores de la concertada desde 2023
La conselleria se ha comprometido a pagar a partir de febrero los atrasos y a subir los fondos para gastos de funcionamiento en un 3 % a los centros
Los profesores de la enseñanza concertada de la Comunidad Valenciana están a la espera de cobrar retrasos en sus nóminas desde el año 2023 que, en conjunto, alcanzan los 12 millones de euros. Se trata de suplementos de trienios y de cargos de dirección que oscilan entre los 500 y 1.000 euros por docente, según las estimaciones del sindicato FSIE, el mayoritario del colectivo, que ya recurrió incluso al Síndic de Greuges para presionar por esta demanda.
La Conselleria de Educación ha anunciado que, a partir de febrero, abonará la deuda pendiente al sector de profesionales que está formado por entre 4.500 y 5.000 profesores en la provincia de Alicante y por alrededor de 16.000 en la Comunidad. Un compromiso, que el sector ha recibido con "satisfacción", según el secretario autonómico del sindicato, Vicente Cabanes, quien ha destacado que, no obstante, "queda mucho camino por recorrer". Y es que los profesores de la concertada siguen reivindicando el cobro de los sexenios que sí que perciben los profesores de la enseñanza pública y que podría suponer una diferencia de sueldo de más de 600 euros al mes, según el representante de FSIE.
Por ahora, además de comprometerse a saldar la deuda pendiente de los atrasos de tres años, la consellera de Educación, Carmen Ortí ha anunciado que aumentará en un 3 % los gastos corrientes a los centros privados sostenidos con fondos públicos, que destinan para pagar las facturas de luz y agua, las reparaciones y los sueldos del personal administrativo. Se trata de la segunda subida de financiación que aprueba el Consell del PP a este sector de la enseñanza, después de que el pasado curso ya aumentara en un 3,5 % esos gastos de funcionamiento, tal y como indica Vicente Cabanes.
Otra subida del 2,5 %, en camino
Asimismo, la titular de Educación ha puesto esta semana fecha para abonar al profesorado tanto de la enseñanza pública, como de la concertada, la subida salarial del 2,5 % correspondiente al año 2025 que aprobó el Gobierno central. Prevé que sea a partir del próximo mes de febrero.
Sin embargo, al margen de este incremento, los sindicatos de la escuela pública STEPV, UGT, CC OO y CSIF, han vuelto a exigir a la dirigente autonómica una reunión colectiva para abordar, precisamente, la subida salarial a los docentes en la parte que corresponde al Consell, entre otras cuestiones.
Estiman que hace falta casi medio millón de euros más al año de presupuesto para poder subir el sueldo al profesorado y salir de la cola de los peor pagados del país. Una cantidad que sale a una media de poco más de 500 euros (brutos) de subida mensual por docente en 14 pagas.
Frente a la presión por nuevas movilizaciones, Ortí ha asegurado que la conselleria está “inmersa en un calendario de negociación para el curso actual que permitirá abordar los principales retos a los que nos enfrentamos”.
