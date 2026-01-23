Fallece Joaquín Galant, abogado y diputado constituyente

El abogado y exdiputado constituyente Joaquín Galant ha fallecido este viernes a los 90 años en un centro hospitalario de Alicante donde llevaba ingresado varios días. Galant era uno de los referentes en la provincia de la Transición, tras haber formado parte de las primeras Cortes constituyentes, a las que accedió tras haberse presentado por la UCD en las primeras elecciones democráticas de 1977, cargo que repitió en 1979. Como diputado fue presidente de la comisión de Incompatibilidades, así como vicepresidente de la Comisión Mixta de Agricultura y Justicia en el Congreso de los Diputados.

Nacido en 1935 en Almoradí, pueblo al que siempre ha estado muy ligado, fue también diputado en las Cortes Valencianas entre 1983 y 1987, en este caso por el Partido Demócrata Popular. Posteriormente, dejó la política activa y se dedicó exclusivamente a la abogacía, a la que ha estado volcado hasta pocos días antes de su fallecimiento. Fue uno de los primeros presidentes de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Alicante.

Casos judiciales

Una de las batallas judiciales a la que en los últimos meses ha dedicado sus esfuerzos es el proceso para evitar el derribo de las casas de Playa Babilonia en Guardamar, donde tenía una vivienda a la que escapaba siempre que sus obligaciones se lo permitían. También el año pasado, sin ir más lejos, defendió al exalcalde de Llíber, José Más, en el juicio por la construcción de 300 chalés ilegales en el municipio. Y hace más de diez años, defendió y luchó para conseguir el indulto de María del Carmen García, la vecina de Benejúzar condenada por prender fuego al hombre que violó a su hija cuando era menor de edad en junio de 2005.

A su faceta política y jurídica, hay que añadir también su dedicación al Real Liceo Casino de Alicante, del que era presidente y al que ha dedicado gran parte de su tiempo en los últimos años. En la zona norte de Alicante, tiene dedicada una calle a su nombre.