Estos son los festivos que “desaparecen” del calendario laboral 2026 en Alicante

Se trata de dos fechas destacadas que este año caen en domingo y que no se recuperan

La Semana Santa alicantina desde dentro: Santa Cruz / Jose Navarro

La Semana Santa alicantina desde dentro: Santa Cruz

La Semana Santa alicantina desde dentro: Santa Cruz / Jose Navarro

O. Casado

O. Casado

Seguro que ya has tenido la oportunidad de pegarle un vistazo al calendario laboral de 2026 para encontrar algún festivo del que poder disfrutar. Y no es para menos. 

Este año en la ciudad de Alicante van a haber varios puentes (incluso mega puentes) que algunos afortunados trabajadores podrán aprovechar. Gracias a los festivos nacionales, autonómicos y locales, los alicantinos podrán podrán aprovechar algunos días más de descanso. 

El primero que nos encontraremos será el 19 de marzo, día del padre, que cae en jueves. Si puedes pedirte un día libre extra tendrás cuatro jornadas de las que disfrutar sin acudir al trabajo.

Llegamos a Semana Santa, que en este 2026 se adelanta en el calendario. Ahí enlazamos cuatro días festivos entre el Viernes Santo y el Lunes de Pascua (3, 4, 5 y 6 de abril). Como todos los años, el siguiente día no laborable en la ciudad de Alicante no se hará esperar mucho ya que Santa Faz se celebrará este año el jueves 16 abril.

La Santa Faz desde el cielo: así se vivió la misa más multitudinaria / INFORMACIÓN

La Santa Faz desde el cielo: así se vivió la misa más multitudinaria

La Santa Faz desde el cielo: así se vivió la misa más multitudinaria / INFORMACIÓN

Llegamos a mayo y el primer día del mes se celebra el día del Trabajo, y este año cae en viernes, así que otro puente para tener en cuenta.

Llega junio y las Hogueras de Alicante. Este año serán festivos el 23 (local) y 24 (autonómico) que este año caen martes y miércoles, por lo que los afortunados que puedan cogerse el lunes libre tendrán las cinco jornadas festivas. Por cierto, que este 24 de junio será ret

El 15 de agosto este año cae sábado mientras que en octubre se junta otro macro puente: el 9 d’octubre, día de la Comunidad Valenciana, cae viernes, mientras que el 12, día de la Fiesta Nacional, cae lunes. Conclusión: cuatro días no laborables.

Más días festivos que le faltan al año son: el martes 8 de diciembre y el 25 de diciembre que este año cae también viernes.

La Hoguera Oficial de Alicante arde en una cremà de altura

La Hoguera Oficial de Alicante arde en una cremà de altura

La Hoguera Oficial de Alicante arde en una cremà de altura / Rafa Arjones / Lydia Ferrándiz

Los dos festivos que “se pierden” por caer en domingo

En 2026 hay dos fechas muy señaladas que caen en domingo y, por lo tanto, los alicantinos no podrán disfrutar, ya que no se recuperan. Se trata del 1 de noviembre, día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Hay comunidades autónomas que podrán pasar estos festivos al lunes siguiente, dependiendo de sus calendarios laborales, pero no es el caso de la Comunidad Valenciana, por lo que esos festivos “se pierden”.

