Hogueras de Alicante 2026: calendario y programa de actos
La Federació de Fogueres desvela la agenda para las fiestas oficiales de Alicante del próximo ejercicio
Tras finalizar las Hogueras 2025 con la tradicional cremà, la Fiesta ya mira al 2026.
Uno de los elementos más destacados serán las mascletás de este año, que se celebrarán durante todo el curso. En total, se dispararán ocho durante el ciclo "Pólvora tot l’any" en distintos puntos de la ciudad. En el mes de abril, tendrán lugar las convivencias de candidatas, las infantiles el 6 y 7 de abril y las adultas del 10 a 12 de este mismo mes. Por su parte, las galas de candidatas a Bellea del Foc, tanto infantil como adulta también serán en abril , siendo la Gala infantil el 24 de abril y la Gala de las adultas el 25 de abril. En cuanto a las elecciones, la de la Bellea del Foc infantil será el 1 de mayo, y la de la Bellea del Foc será el 2 de mayo.
En cuanto a los eventos de junio, el día 5 se celebrará el Pregón de Fiestas en la Plaza del Ayuntamiento. Un día después será el Desfile del Ninot. El 13 de junio será una fecha especial, con una nueva mascletà en la Gran Vía a las 14:00 horas, además del tradicional desfile de comisiones. Además, el Coso Multicolor volverá a recorrer el entorno de Gran Vía, en este caso el 28 de junio a las 20:00 horas.
Calendario de las Hogueras de Alicante 2026
Enero
- Desde el día 10: presentaciones de bellezas y damas de las comisiones de hogueras (escenarios libres)
- Sábado 24 / Domingo 25: presentaciones de bellezas y damas de las comisiones de hogueras (escenarios de Federació)
Febrero
- Todo el mes: presentaciones de bellezas y damas de las comisiones de hogueras (escenarios libres)
- Domingo 8: mascletà del ciclo Pólvora tot l´any. Pirotecnia Mediterráneo. Parking de Teulada.14:00 horas
- Sábado 21 / domingo 22: presentaciones bellezas y damas de las comisiones de hogueras (escenarios de Federació)
Marzo
- Todo el mes: presentaciones bellezas y damas de las comisiones de hogueras (escenarios libres)
- Sábado 7 / domingo 8: presentaciones bellezas y damas de las comisiones de hogueras (escenarios de Federació)
- Domingo 22: mascletà del ciclo Pólvora tot l´Any (lugar por determinar, 14:00 horas)
Abril
- Del 1 al 5: Semana Santa (no se realizan actos)
- Días 6 y 7: convivencias candidatas a a Bellea del Foc infantil (lBenidorm)
- Días 10 a 12: convivencias candidatas a Bellea del Foc (Toledo)
- Sábado 18: Fogueres Fest (lugar por determinar)
- Viernes 24: Gala candidatas infantiles (lugar por determinar, 18:00 horas)
- Sábado 25: Gala de candidatas (lugar por determinar, 18:00 horas)
- Lunes 27, martes 28 y miércoles 29: ensayos de las elecciones de las Belleas del Foc (Plaza de Toros, 18:00 horas)
- Recepción del Ayuntamiento a las candidatas a Bellea del Foc (por determinar)
Mayo
- Viernes 1: Elecció de la Bellea del Foc infantil (Plaza de Toros, 21:00 horas)
- Sábado 2: Elecció de la Bellea del Foc (Plaza de Toros, 21:00 horas)
- Domingo 3: mascletà de Pólvora tot l´any nocturna (lugar por determinar, 23:30 horas)
- Viernes 15: proclamación de la Bellea del Foc infantil (por determinar)
- Sábado 16: proclamación de la Bellea del Foc (por determinar)
- Sábado 16: Fiesta de la proclamación (parking Teulada)
- Viernes 22: inauguración de la Exposició del Ninot (Antigua Lonja del Pescado)
- Sábado 23: mascletà del ciclo Pólvora tot l´any (lugar por determinar, 14.00 horas)
- Domingo 24: Certamen de Teatro (Colegio Ángel de la Guarda)
- Sábado 30: Entrega de recompensas (Jardines del MARQ, 19:00 horas)
- Domingo 31: Certamen de Arroces (parque Lo Morant)
Junio
- Viernes 5: Música per a una Festa (Plaza de España, 18:30 horas)
- Viernes 5: Homenaje al Foguerer y Barraquer fallecidos (Plaza de España, 19:00 horas)
- Viernes 5: Desfile del Pregón (Itinerario oficial, 19:30 horas)
- Viernes 5: Pregón de Fiestas (Plaza del Ayuntamiento, 21:00 horas)
- Sábado 6: Desfile del Ninot (Itinerario oficial, 19:00 horas)
- Domingo 7: mascletà de Pólvora tot l´any (lugar por determinar, 14:00 horas)
- Sábado 13: mascletà de Pólvora tot l´any (Gran Vía, en la avenida Pintor Xavier Soler, 14:00 horas)
- Sábado 13: Entrada de bandas y desfile de comisiones (Itinerario oficial, 19:00 horas)
- Domingo 14: clausura de la Exposició del Ninot (Antigua Lonja del Pescado)
- Miércoles 17: Arribada del Foc (fachada de El Corte Inglés, 23:30 horas)
- Domingo 21: Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio (Itinerario oficial, 18:00 horas)
- Lunes 22: Desfile entrega de premios (Itinerario oficial, 11:00 horas)
- Lunes 22: Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio (Itinerario oficial, 18:00 horas)
- Martes 23: Desfile folklórico Internacional (Itinerario oficial, 19:00 horas)
- Miércoles 24 al jueves 25: disparo de la monumental Palmera (Monte Benacantil, medianoche)
- Miércoles 24 al jueves 25: cremà de las Hogueras Oficiales (Plaza del Ayuntamiento, medianoche)
- Domingo 28: Coso Multicolor (Gran Vía, 20:00 horas)
Suscríbete para seguir leyendo
- Ratas entre las mesas del Portal de Elche de Alicante: 'Son gigantes, más grandes que las palomas, viven en los árboles y saltan de aquí para allá
- La nueva “zona de moda” de Alicante tiene a la venta pisos por menos de 250.000 euros: tres habitaciones y con piscina
- La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante pone a la venta de forma íntegra el centro
- Alicante renueva las normas para subir al autobús: cambios en los patinetes eléctricos y en el 'pago' de las multas
- Alerta en las carreteras de la provincia de Alicante: 44 incidencias activas y cortes por obras
- Un hombre va a Urgencias en Alicante con dolor de estómago, no le hacen ni caso y resulta que tiene cáncer: 'Nadie acude allí por capricho
- Una vecina de Villena, entre los desaparecidos en el accidente de tren en Adamuz
- ¿Por qué están los parques y la Explanada de Alicante cerrados desde el lunes?