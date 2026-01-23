El Hospital de Alicante formará a médicos MIR de Urgencias y Emergencias

El Hospital General Universitario Doctor Balmis es uno de los nueve hospitales de la Comunidad Valenciana acreditados por el Ministerio de Sanidad para liderar la formación de los residentes de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias (MUYE). Los primeros MIR comenzarán su formación en la primavera de 2026, con un programa formativo de cuatro años de duración.

El gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano, destaca que la acreditación del Hospital Doctor Balmis como unidad docente responde a una candidatura sólida pues “el hospital cuenta con una larga tradición docente y ha demostrado disponer de la estructura, los recursos y la cultura docente necesarios para gestionar con éxito un programa de residencia de esta envergadura”.

Precisamente este sábado se celebran los exámenes MIR 2026: la sede de la provincia estará en la Universidad de Alicante, con 1.162 aspirantes entre todas las especialidades sanitarias, y las primeras plazas de la nueva especialidad en liza.

Acceso de Urgencias del Hospital de Alicante / INFORMACIÓN

Primeras promociones

Este nuevo escenario representa una “oportunidad estratégica para posicionarse como un centro de referencia para la formación de las primeras promociones de estos nuevos especialistas. Entre los principales beneficios, destaca la atracción y retención de talento y un estímulo para la mejora continua, puesto que la presencia de residentes actúa como un poderoso catalizador para la calidad asistencial”, ha añadido el gerente.

Por su parte, el jefe del Servicio de Urgencias, el doctor Pere Llorens, que también es vocal de la Comisión Nacional de la Especialidad, considera que la oficialización de la Medicina de Urgencias y Emergencias “representa uno de los avances más relevantes en la ordenación de las profesiones sanitarias de las últimas décadas. Esta reforma no solo moderniza la estructura formativa del Sistema Nacional de Salud, sino que establece un nuevo paradigma en la calidad y seguridad de la atención al paciente agudo”.

La nueva especialidad reconoce la complejidad y especificidad del trabajo en urgencias y transforma una práctica profesional basada hasta ahora en la experiencia y la formación no reglada en una disciplina académica con una formación reglada, homogénea y reconocida en todo el país. “Esto reduce la variabilidad clínica, uno de los mayores desafíos para la seguridad del paciente, por lo que el principal beneficiario de esta reforma es la ciudadanía”, reconoce el doctor Llorens.

Otro aspecto de la zona de Urgencias del Doctor Balmis / INFORMACIÓN

Alineados con Europa

El programa formativo responde a una visión moderna de la medicina de Urgencias, integrada en el conjunto del sistema sanitario y centrada en la adquisición de competencias transversales y específicas de alto nivel. “Para los jóvenes médicos que superan el examen MIR, esta especialidad ofrece una carrera profesional estructurada, con un itinerario formativo claro y un reconocimiento académico y profesional pleno”, remarca.

Además, la homologación con el entorno europeo facilita la libre circulación de profesionales, permitiendo el reconocimiento de los especialistas españoles en otros países y la atracción de talento formado bajo estándares similares. También favorece la incorporación de las mejores prácticas clínicas y organizativas a nivel continental.

Oportunidad única

“Este momento histórico nos confiere una oportunidad única, pero también una enorme responsabilidad. La excelencia de la especialidad recae ahora sobre los hombros de la actual generación de profesionales que estamos llamados a ser los primeros tutores, evaluadores y líderes de este nuevo sistema, que asumimos este reto con ilusión, rigor y generosidad", considera el doctor.

Añade asimismo que "debemos participar activamente en la docencia, impulsar aún más la investigación y colaborar para construir, entre todos, una especialidad que sea un referente de calidad y un pilar fundamental de la sanidad española”, concluye el doctor Llorens.