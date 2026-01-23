Huelga de médicos del INSS el martes y todos los días 27 de cada mes

El comité de huelga de los médicos inspectores de la Seguridad Social ha convocado para el martes una jornada de huelga indefinida que se repetirá los días 27 de cada mes tras fracasar la reunión con la Dirección General de la Seguridad Social en un último intento de llegar a un entendimiento por la falta de personal que hace que los expedientes de incapacidad por resolver se hayan multiplicado por dos. En la provincia de Alicante los inspectores son la mitad que los que había años atrás: trece frente a veintiséis.

A la reunión acudieron la subdirectora general de Recursos Humanos y Materiales, el subdirector general de Coordinación de Unidades Médicas y una médico inspectora de la Subdirección General de Coordinación de Unidades Médicas.

Según informa el sindicato Simediss, "en esta reunión, la dirección general ha tenido la desfachatez de afirmar que está cumpliendo el acuerdo suscrito por el Secretario de Estado y que le ha remitido documentación al respecto que lo acredita, documentación de la que no tenemos constancia y que no se nos aporta, por lo que podemos afirmar y demostrar el incumplimiento absoluto del citado Acuerdo. Negación a la que la dirección general responde con la paradoja de que el secretario de Estado no ha reclamado el cumplimiento, pero que si lo hace, acatarán esta orden".

Incumplimientos

"Una esperpéntica postura que no solamente acredita falsedad, sino que demuestra que actúa independiente de una Secretaría de Estado a la que puede eludir y poner en evidencia sin ningún problema, incumpliendo los compromisos que esta adoptó al firmarlos de su puño y letra. Dada esta situación de independencia de la Dirección General del INSS respecto de la inactiva Secretaría de Estado que, por otra parte, no se hace valer, traicionados por el sindicato firmante, no queda otra que, constituidos en una organización propia y verdaderamente independiente, ir a la huelga", añaden desde el sindicato que representa a los inspectores.

"Lo que hace el INSS con los acuerdos de la Secretaría de Estado es lo que resultaría grosero pronunciar. En este grotesco contexto es en el que ha de prevalecer la unidad del colectivo de médicos inspectores en la lucha por los derechos de la ciudadanía y por unas condiciones de trabajo que nos permitan atenderlos con calidad y justicia. La Administración hará cualquier cosa menos reconocer los fracasos del INSS y su influencia en la Secretaria de Estado a la que arrastra consigo. Hemos trasladado que velaremos por nuestra independencia profesional, por el cumplimiento de nuestro código deontológico, por la protección de la salud del ciudadano en situación de enfermedad y por mantener el prestigio histórico y buen hacer de nuestro colectivo frente a instrucciones que lo vulneran".

PI STUDIO

Rigor

Según añade este sindicato en un comunicado, la Subdirección General de Coordinación de Unidades Médicas "ni coordina las diferentes direcciones provinciales ni vela por la defensa de nuestro código deontológico ni por la defensa de un servicio de calidad y rigor al ciudadano, es una marioneta en manos de una dirección general ineficaz, independiente y autoritaria".

En su opinión, mantienen un discurso reiterativo lleno de contradicciones en el que "todo vale" para "seguir poniendo parches a la nefasta gestión de la incapacidad de la dirección general, sin realizar ni proponer cambios estructurales que resuelvan la situación de forma definitiva, pisoteando los derechos de los ciudadanos y nuestra profesionalidad".

Maniobras

"Hemos recordado las maniobras realizadas de esquirolaje interno, de la vulneración del derecho a publicitar huelga así como la modificación de agendas en un intento de minimizar el impacto de las medidas de presión solicitando nuevamente a esta dirección general que cumpla en este aspecto también la norma, a la que tan poco respeto demuestran tener, para evitar que se repita en las próximas convocatorias".

"Por la ciudadanía, por nuestros derechos, por nuestra profesión, por la dignidad del servicio público que prestamos, hacemos un llamamiento a la participación desde la convicción de que vale la pena el sacrificio que vamos a realizar y que no consentiremos que se instituya esta insensatez", concluyen en Simediss.