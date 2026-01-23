ilahy revoluciona la cirugía bariátrica en Alicante: Qué opciones ofrece la unidad especializada
Esta clínica trabaja sobre tres pilares fundamentales: un diagnóstico adecuado, una buena elección del tratamiento y un seguimiento a medida
Redacción
La obesidad es un desafío de salud y muchas personas tratan de combatirla. Algunas desde hace muchos años. No solo por sentirse mejor con uno mismo, también porque puede aumentar el riesgo de enfermedades como diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares. La Unidad de Cirugía Bariátrica de ilahy ofrece un enfoque integral, seguro y personalizado para mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes que sean susceptibles de someterse a la intervención, tras un estudio personalizado de su caso.
Su equipo de cirujanos especializados, anestesistas, nutricionistas y otros profesionales acompaña a cada persona desde la valoración inicial hasta el seguimiento a largo plazo. Aseguran en todo momento un plan adaptado a las necesidades individuales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Combinan la atención cercana de una clínica de referencia con una fuerte apuesta por la tecnología y una gran clave: la gran seguridad que ofrece pertenecer a IMED Hospitales.
Qué opciones de cirugías hay en ilahy
Antes de detallarte las opciones, te dejamos con uno de los casos de la Unidad de Cirugía Bariátrica de ilahy. Es el de una alicantina que decidió dar el paso; ella es Merche, contable, y su lucha con el peso ya había durado demasiados años, según explica. Encontró la opción perfecta para su situación en ilahy, y así es cómo es ahora su día a día.
Las cirugías que un paciente puede encontrar en esta unidad especializada de ilahy son la manga gástrica (gastrectomía vertical) y el bypass gástrico.
La manga gástrica es una técnica de cirugía bariátrica que consiste en reducir el tamaño del estómago aproximadamente en un 70–80%, dándole forma de tubo o “manga”. Esta reducción limita la cantidad de alimento que se puede ingerir y contribuye a una disminución del apetito, favoreciendo una pérdida de peso progresiva y sostenida.
Es un procedimiento eficaz y seguro, especialmente indicado en pacientes con obesidad que buscan una solución quirúrgica sin modificar el tránsito intestinal. Además, permite mejorar o resolver enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes tipo 2, la hipertensión o la apnea del sueño.
Por otro lado, el bypass gástrico es una de las técnicas más completas y contrastadas en cirugía bariátrica. Combina la reducción del tamaño del estómago con una modificación del recorrido del intestino, lo que limita la ingesta de alimentos y reduce la absorción de calorías.
Está especialmente indicado en pacientes con obesidad severa o con enfermedades metabólicas asociadas, como la diabetes tipo 2. El bypass gástrico ofrece resultados muy eficaces en la pérdida de peso a largo plazo y en la mejora significativa de la salud general y la calidad de vida del paciente.
La metodología de ilahy: acompañamiento integral
ilahy trabaja con sus pacientes sobre tres pilares fundamentales: un diagnóstico adecuado, una buena elección del tratamiento y un seguimiento a medida. Acompañan al paciente para conseguir modificar sus hábitos y conseguir que cambie su vida, recupere su salud y pierda peso de forma definitiva.
Los tratamientos de ilahy para combatir la obesidad van acompañados de un riguroso seguimiento en el que se guía a los pacientes con pautas nutricionales, psicológicas, médicas y tratamientos de estética avanzada. El seguimiento es la clave del éxito en los tratamientos de obesidad.
En la Unidad de Cirugía Bariátrica de ilahy en Alicante, la salud y el bienestar son prioridad. Puedes ver aquí más casos de cirugía bariátrica que se han dado en ilahy o consultar más información en la web de la clínica.
