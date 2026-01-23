ilahy revoluciona la cirugía bariátrica en Alicante: Qué opciones ofrece la unidad especializada

La obesidad es un desafío de salud y muchas personas tratan de combatirla. Algunas desde hace muchos años. No solo por sentirse mejor con uno mismo, también porque puede aumentar el riesgo de enfermedades como diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares. La Unidad de Cirugía Bariátrica de ilahy ofrece un enfoque integral, seguro y personalizado para mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes que sean susceptibles de someterse a la intervención, tras un estudio personalizado de su caso.

Su equipo de cirujanos especializados, anestesistas, nutricionistas y otros profesionales acompaña a cada persona desde la valoración inicial hasta el seguimiento a largo plazo. Aseguran en todo momento un plan adaptado a las necesidades individuales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Combinan la atención cercana de una clínica de referencia con una fuerte apuesta por la tecnología y una gran clave: la gran seguridad que ofrece pertenecer a IMED Hospitales.

Qué opciones de cirugías hay en ilahy

Antes de detallarte las opciones, te dejamos con uno de los casos de la Unidad de Cirugía Bariátrica de ilahy . Es el de una alicantina que decidió dar el paso; ella es Merche, contable, y su lucha con el peso ya había durado demasiados años, según explica. Encontró la opción perfecta para su situación en ilahy, y así es cómo es ahora su día a día.

Pablo González

Las cirugías que un paciente puede encontrar en esta unidad especializada de ilahy son la manga gástrica (gastrectomía vertical) y el bypass gástrico.

La manga gástrica es una técnica de cirugía bariátrica que consiste en reducir el tamaño del estómago aproximadamente en un 70–80%, dándole forma de tubo o “manga”. Esta reducción limita la cantidad de alimento que se puede ingerir y contribuye a una disminución del apetito, favoreciendo una pérdida de peso progresiva y sostenida.

La Unidad de Cirugía Bariátrica de ilahya acompaña a sus pacientes durante todo el proceso. / Información

Es un procedimiento eficaz y seguro, especialmente indicado en pacientes con obesidad que buscan una solución quirúrgica sin modificar el tránsito intestinal. Además, permite mejorar o resolver enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes tipo 2, la hipertensión o la apnea del sueño.

Por otro lado, el bypass gástrico es una de las técnicas más completas y contrastadas en cirugía bariátrica. Combina la reducción del tamaño del estómago con una modificación del recorrido del intestino, lo que limita la ingesta de alimentos y reduce la absorción de calorías.

El bypass gástrico es una de las técnicas más completas y contrastadas en cirugía bariátrica. / Información

Está especialmente indicado en pacientes con obesidad severa o con enfermedades metabólicas asociadas, como la diabetes tipo 2. El bypass gástrico ofrece resultados muy eficaces en la pérdida de peso a largo plazo y en la mejora significativa de la salud general y la calidad de vida del paciente.

La metodología de ilahy: acompañamiento integral

ilahy trabaja con sus pacientes sobre tres pilares fundamentales: un diagnóstico adecuado, una buena elección del tratamiento y un seguimiento a medida. Acompañan al paciente para conseguir modificar sus hábitos y conseguir que cambie su vida, recupere su salud y pierda peso de forma definitiva.

El cambio de una paciente tras su paso por la Unidad de Cirugía Bariátrica de ilahy. / Información

Los tratamientos de ilahy para combatir la obesidad van acompañados de un riguroso seguimiento en el que se guía a los pacientes con pautas nutricionales, psicológicas, médicas y tratamientos de estética avanzada. El seguimiento es la clave del éxito en los tratamientos de obesidad.