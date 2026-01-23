Jupol denuncia el impago de dietas a policías nacionales de la provincia de Alicante desde hace casi un año

El sindicato Jupol ha denunciado la situación grave e insostenible que afecta a numerosos policías nacionales destinados en la provincia de Alicante por el impago de las dietas por comisiones de servicio y desplazamientos desde mayo del año pasado. El sindicato afirma en un comunicado que la situación que se ha cronificado y perjudica a agentes de distintas plantillas y unidades operativas.

Desde Jupol se alerta de que no se trata de casos aislados, sino de un problema que afecta a grupos completos de trabajo en la provincia, con deudas que oscilan entre 15 y 30 dietas por policía, lo que en muchos casos supone cantidades pendientes de cobro de entre 800 y 900 euros por agente, como es el caso de los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Jupol afirma que las quejas recibidas por este sindicato afectan a diversas unidades de la provincia de Alicante, entre ellas Policía Judicial, UDEF, UDYCO, GRECO y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Así, señala el sindicato que en grupos de Policía Judicial de la provincia se adeudan entre 15 y 20 dietas a cada agente, afectando a equipos completos. En UDEF, con grupos de alrededor de 12 policías, se deben unas 15 dietas por componente. En UDYCO y GRECO, unidades clave en la lucha contra el narcotráfico, hay agentes a los que se les adeudan hasta 30 dietas. En la UPR, la media de impago se sitúa entre 800 y 900 euros por policía, con servicios realizados en julio del año pasado que todavía no han sido abonados.

Situación grave

Jupol considera especialmente grave que, pese a esta situación, los policías nacionales de la provincia de Alicante sigan siendo obligados a desplazarse y a participar en nuevas comisiones de servicio, sin haber cobrado aún las dietas pendientes desde hace más de un año. "Esta práctica obliga a los agentes a adelantar dinero de su propio bolsillo para poder cumplir con su trabajo, una circunstancia absolutamente inaceptable", señala el sindicato.

La situación, añade Jupol, se agrava aún más en aquellos casos en los que policías que ya no están destinados en esas unidades, tras haber ascendido o cambiado de plantilla, siguen sin percibir las dietas ni los gastos derivados de servicios y cursos realizados cuando estaban en ellas, pese al tiempo transcurrido.

Jupol denuncia que esta es la realidad diaria que sufren los policías nacionales en la provincia de Alicante: "mientras el Ministerio del Interior mantiene un discurso público de firmeza contra el crimen organizado y el narcotráfico, en la práctica se abandona económicamente a las unidades que combaten estas amenazas, debilitando su labor operativa".

Jupol señala que planteará estos impagos en la próxima comisión provincial y en los órganos de representación correspondientes, aunque el sindicato advierte de que las explicaciones ofrecidas hasta ahora por la Administración resultan insuficientes y reiterativas, tras más de un año sin soluciones reales.

Por todo ello, Jupol exige el pago inmediato de todas las dietas pendientes a los policías nacionales de la provincia de Alicante, una explicación clara y pública por parte de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior y medidas urgentes para garantizar que estos impagos no vuelvan a producirse.

"Los policías nacionales destinados en Alicante no pueden seguir financiando con su dinero el funcionamiento del servicio público de seguridad. Trabajar no puede convertirse en una carga económica personal. La situación es límite y exige una respuesta inmediata", señalan desde el sindicato.

Noticias relacionadas

Jupol recuerda además que esta situación se produce en un momento clave, ya que se va a abrir un periodo de negociación dentro del ámbito de la función pública para la actualización de las dietas, unas cuantías que no se revisan desde hace más de 20 años. La normativa que las regula, el Real Decreto de 2002, permanece sin actualizar desde 2005, pese al incremento exponencial del coste de la vida, el alojamiento y la manutención. En este proceso negociador, Jupol estará representado por CSIF, con quien luchará para que, de una vez por todas, se actualicen las dietas y se garantice unas cuantías dignas, acordes a la realidad económica actual y al esfuerzo que realizan los policías nacionales cuando son desplazados por necesidades del servicio.