Una nueva rata en Castaños y avisos en redes: crece el mapa de roedores en el centro de Alicante

El mapa de la polémica por las ratas en el centro de Alicante suma un nuevo punto. Tras las denuncias de hosteleros y clientes en el Portal de Elche y las quejas vecinales en la plaza Séneca, este viernes se ha localizado otra rata en la céntrica calle Castaños, a pocos metros del Teatro Principal. La escena alimenta la idea de que el problema no se concentra en una sola plaza y coincide con una cascada de mensajes en redes sociales que sitúan la presencia de roedores en otros espacios muy transitados de la ciudad.

Los comentarios de usuarios apuntan a lugares como la plaza Gabriel Miró, el paseo de Canalejas o la explanada frente al ADDA. En el caso de Gabriel Miró y Canalejas, los mensajes describen a los roedores subiendo y bajando por los ficus y relacionan su presencia con la suciedad, un argumento que también aparece en los testimonios recogidos esta semana en el Portal de Elche y Séneca.

Una rata vista a plena luz del día el pasado lunes en el Portal de Elche / INFORMACIÓN

La primera alerta saltó en el Portal de Elche, una de las plazas más reconocibles del centro y con alta concentración de terrazas. Hosteleros y clientes hablaron de basura acumulada y de un mantenimiento que no llega como antes. “Las ratas salen a cualquier hora del día. Son muchas, pasan por las mesas y la gente se levanta”, explicaba Jesús Gallego, concesionario del kiosko Soho. Otros negocios del entorno coincidieron en el impacto directo sobre la actividad diaria y sobre la imagen de un enclave turístico.

Tras esa denuncia pública, el gobierno municipal respondió en rueda de prensa. El vicealcalde, Manuel Villar, reconoció que existe una “problemática” en la zona y defendió que el servicio de limpieza pasa por la plaza “cuatro o cinco veces al día”. Villar aseguró además que el Ayuntamiento está poniendo “más medios de los que se ponen normalmente” para evitar molestias en un punto tan céntrico a comerciantes, vecinos y turistas.

Séneca, plaza familiar

La polémica se amplió después a la plaza Séneca, donde vecinos y comerciantes también alertaron de roedores y vincularon el problema a falta de limpieza y deterioro del entorno. “En la plaza de Séneca también vemos ratas como en el Portal de Elche. Creo que este caso es más grave incluso, ya que es una plaza muy frecuentada por familias con niños”, afirmó la vecina Cristina Belso.

Otro residente en la zona, Enrique López, que acude a diario con sus hijos pequeños, describió una situación que, a su juicio, condiciona el uso del parque: “Vamos de suciedad en suciedad y los niños no pueden jugar. Tenemos que llevar mucho cuidado con ellos para que no cojan basura”. En el entorno comercial, el peluquero Juanfra Abengozar resumió el malestar en términos de servicios: “Hay mala limpieza, denunciamos la situación y no nos hacen caso”.

Los vecinos de Séneca también han denunciado la presencia de roedores en la plaza / INFORMACIÓN

Ante la extensión del debate, la portavoz del equipo de gobierno y concejala de Sanidad, Cristina Cutanda, ha concretado que tanto en el Portal de Elche como en Séneca, “y en otros puntos de la ciudad”, se llevan a cabo tratamientos de desratización que “se han intensificado en los últimos días” tras detectarse presencia de roedores. Según ha explicado, la empresa adjudicataria del servicio de control de plagas, Lokímica, realiza tratamientos mensuales en puntos concretos susceptibles de mayor presencia de roedores y aplica desratización “cuatro veces al año” en toda la red de alcantarillado.

La portavoz ha añadido que Lokímica mantiene dispositivos de control en determinados puntos y atiende “de inmediato” las incidencias que plantean ciudadanos particulares, la Mancomunidad de l’Alacantí y los avisos a través del Servicio de Atención Ciudadana Integral (SAIC). En ese protocolo, indica, se revisa el aviso “en las primeras 24 horas” y se repasa “al día siguiente” para comprobar y verificar la solución del problema.

Con la aparición de una nueva rata en Castaños y los mensajes que se multiplican en redes sobre otros puntos del centro, la discusión gira sobre el alcance real de la presencia de roedores en Alicante y sobre la eficacia de las medidas municipales. La versión del equipo de gobierno apunta a refuerzo de tratamientos y a corresponsabilidad para evitar restos de comida. En la calle, el denominador común de las reclamaciones es otro: limpieza continuada y mantenimiento eficaz para que los puntos más transitados de la ciudad no sigan dando pie a la misma escena.