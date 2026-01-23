Una plataforma plantea al Ayuntamiento de Alicante recuperar la procesión cívica por los Mártires de la Libertad

Recuperar una tradición cívica alicantina. Es el objetivo de la plataforma Mártires de la Libertad 1844 – Alacant, constituida en octubre y formada por más de cien personas que pertenecen a diferentes ámbitos que este viernes, a través de un grupo de representantes, se ha reunido en el Ayuntamiento de Alicante con la Concejalía de Cultura, concretamente con Macarena Fuentes, jefa de negociado.

La intención es que en la ciudad se vuelva a organizar de forma anual, con la participación del Consistorio, las procesiones que se llevaron a cabo anualmente entre 1846 y 1939 en memoria de los 24 fusilados el 8 de marzo de 1844 tras el intento revolucionario protagonizado por Pantaleón Boné, que pretendió sublevar Alicante para provocar un efecto dominó en otras ciudades y hacer caer el gobierno moderado presidido Luis González Bravo, protagonista de un contexto represivo.

Recuperación cuadro de fusilamiento de Pantaleón Boné y los Mártires de la Libertad en la antesala del Ayuntamiento de Alicante, en 2012, con Sonia Castedo como alcaldesa. / Rafa Arjones

En el lugar de aquella ejecución, que se llevó a cabo en el antiguo Malecón y que posteriormente fue denominado paseo de los Mártires de la Libertad y hoy es la Explanada, se halla una placa que recuerda el episodio y que recientemente fue repuesta.

Los representantes de la plataforma cívica, encabezados por el portavoz, Luis Amat, han entregado a la concejala una exposición de motivos y la petición de acuerdos para que sean debatidos y votados en el pleno municipal del mes de febrero. Anteriormente, según informan desde la entidad cívica, la Autoridad Portuaria se comprometió a dar “todo tipo de facilidades” en caso de erigir un monumento en el actual paseo de los Mártires de la Libertad, paralelo a La Explanada.

Razones históricas

Según informan los promotores de la iniciativa, aquellas procesiones cívicas tienen su primer origen en 1845, el año siguiente al fusilamiento, y se mantuvieron hasta la Guerra Civil en honor a los Mártires con la participación del Ayuntamiento. “Cada año, con gran solemnidad, el pueblo de Alicante en masa, presidido por la corporación municipal bajo mazas y acompañado por autoridades civiles y militares, gremios e instituciones, y amenizado por la banda municipal, salía de las casas consistoriales para dirigirse al monumento erigido en su honor”, ubicado en la actual Puerta del Mar y que ahora la entidad pretende recuperar en el puerto.

Antiguo monumento dedicado a los Mártires de la Libertad, en la Puerta del Mar de Alicante. / Archivo Municipal de Alicante

El monumento a los Mártires fue decapitado tras la guerra y retirado en 1941 por decisión del alcalde, Ambrosio Luciáñez, ya durante la dictadura franquista, cuando “se prohibió cualquier acto de honor” en memoria de los fusilados y el paseo que los recordaba fue rebautizado como Explanada de España, nombre actual. “Desde entonces han pasado 85 años de desconocimiento y olvido”, lamentan desde la comisión.

Hay, sin embargo, una excepción. El barrio de Villafranqueza recuperó la procesión en 1992 para honrar a los siete fusilados el 14 de febrero de 1844 (entonces Villafranqueza era municipio independiente), tres semanas antes de los fusilamientos del Malecón, en el mismo contexto revolucionario.

Imagen de archivo de una procesión cívica en honor a los Mártires de la Libertad celebrada en Villafranqueza. / CARRATALA

Desde la plataforma cívica apuntan que actualmente, “numerosas ciudades en España han comenzado a recuperar elementos de su memoria local, no con ánimo de controversia, sino como parte de una política cultural orientada a preservar el patrimonio histórico, reforzar la identidad cívica y favorecer el conocimiento de la propia urbe por parte de las nuevas generaciones”. Para ellos, el caso de los Mártires de la Libertad “constituye una oportunidad para avanzar en esta línea, desde una perspectiva cultural, cívica y educativa, abierta a la participación ciudadana y al consenso institucional”.

A su vez, aseguran que el reconocimiento “no pretende reabrir debates del pasado ni establecer lecturas ideológicas, sino recuperar un hecho histórico relevante para la ciudad, dignificar los espacios vinculados a él y acercarlo a la ciudadanía desde una perspectiva cultural y patrimonial”.

Propuesta

Por último, la entidad propone que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante reconozca “el valor histórico y cultural” de los Mártires de la Libertad “como parte del patrimonio cívico de la ciudad”, que se convoque una “mesa de trabajo” con representantes culturales, académicos y sociales y de los grupos municipales para proponer acciones, que se lleve a cabo un informe técnico para la “señalización interpretativa en el entorno del lugar donde tuvieron los hechos”, que se desarrollen “iniciativas culturales y educativas” relacionadas y que se mejore “la accesibilidad y la dignificación del lugar del cementerio donde reposan sus restos”.

Según algunas de las personas que han participado en la reunión, desde el Ayuntamiento se han limitado a afirmar que trasladarán la propuesta a la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali.