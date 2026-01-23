El Real Club de Regatas de Alicante impulsa el turismo náutico deportivo los 365 días del año

El Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) consolida su posición como motor del turismo náutico deportivo durante todo el año, apostando por una programación continua, diversa y abierta que abarca todas las disciplinas, todas las edades y todos los niveles. La institución mantiene una clara vocación de servicio organizando eventos deportivos de carácter nacional e internacional que convierten a Alicante y su bahía en un referente del calendario competitivo. Esta estrategia, basada en la calidad organizativa, la hospitalidad y la excelencia deportiva, sitúa al club como un agente clave para el desarrollo económico y turístico del territorio.

El RCRA estructura su actividad en cuatro grandes secciones deportivas: remo, pesca, piragua y vela, en las que se apuesta decididamente por la calidad técnica, la seguridad, la formación y la apertura de los campeonatos, fomentando la participación y el intercambio entre deportistas locales, nacionales e internacionales.

En declaraciones realizadas en FITUR 2026, donde el RCRA presentó su calendario de eventos deportivos para el año, Alejandro Díaz, gerente del club, subrayó que «Impulsamos un turismo náutico deportivo los 365 días del año, tanto de ocio como de competición, lo que nos permite hacer una cantera tanto de niños como adultos de gran relevancia». Díaz destacó también que el club «trabaja para atraer eventos que proyecten Alicante al mundo y generen oportunidades tanto para los deportistas como para la ciudad y su entorno».

En la sección de remo, 2025 ha supuesto un hito con la organización de competiciones de gran proyección, como la Empacher CUP de la modalidad Beach Sprint, con destacada presencia internacional, y el Campeonato de España de remo de mar, que reunió a clubes de todo el país. Estas citas permitieron abrir Alicante al exterior, mostrar la singularidad de su litoral y dar a conocer su bahía a cientos de deportistas, técnicos y acompañantes.

De cara a 2026, el club celebrará por segundo año consecutivo el Campeonato Nacional de Remo de la categoría SCM, Supervivientes de Cáncer de Mama, un evento de enorme valor social que traerá a mujeres de toda España, reforzando el mensaje de superación y proyectando la imagen de una ciudad comprometida con la vida activa y solidaria.

Por su parte, la sección de piragua ha demostrado una notable capacidad de crecimiento al organizar la Copa de España de Kayak que congregó a más de 300 personas en las instalaciones del club, convirtiéndose en un rotundo éxito deportivo y logístico. Este 2026 se repetirá la experiencia, consolidando una sección que apenas cuenta con tres años de trayectoria y que avanza con paso firme hacia nuevos retos.

En vela, el calendario de 2026 será especialmente ambicioso con la organización del Campeonato de España de la clase 420, estratégica en la formación de regatistas rumbo a las clases olímpicas, y con la trigésima edición del Tabarca Vela Diputación. Para Diaz, «tres décadas de una regata de este nivel es un auténtico mérito para todos los que formamos el Real Club de Regatas de Alicante». El gerente de la entidad llegó hace tan solo un par de años a Alicante y asegura que el Tabarca Vela «siempre ha sido una gran referencia en el mundillo de las regatas. Ser ahora partícipe en lo organizativo es un orgullo, ademas de que aporta a la ciudad de Alicante, en pleno julio, un verdadero espectáculo en la bahía».

Para Díaz, estos proyectos reflejan una visión abierta, sostenible e integradora que busca generar oportunidades, crear comunidad, atraer visitantes y consolidar a Alicante como destino náutico deportivo de referencia durante todo el año, con proyección internacional, identidad mediterránea y compromiso permanente con la excelencia.