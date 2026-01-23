Sanidad modifica el sistema de Atención Primaria para que los profesionales sanitarios hagan el triaje de los pacientes

El nuevo modelo de Atención Primaria, aprobado este viernes por el pleno del Consell, introduce medidas para "ordenar y agilizar los circuitos asistenciales, mejorar la obtención de citas y reducir la demora" y equipara su estructura a la de hospitalaria al incorporar nuevas jefaturas de Medicina y Enfermería. En total, se destinará 2,5 millones de euros para implantar estas mejoras con las que se quiere "garantizar una mayor calidad asistencial, equidad territorial y mejorar la capacidad resolutiva de los centros de salud".

Así, lo ha destacado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, tras el pleno, en el que se ha dado luz verde a este decreto, en el que se ha trabajado más de un año y medio. "Generará un beneficio para el ciudadano, una reducción de las demoras, con mejoras en el pronóstico y el diagnóstico para el profesional, ya que se producirá una desburocratización, y para el sistema, ya que integraremos la asistencia".

El portavoz de Consell, Miguel Barrachina, junto al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, este viernes antes del pleno del Consell / Biel Aliño/Efe

Gestión compartida

El nuevo modelo establece procedimientos de gestión compartida de la demanda, que inciden en la "identificación de la necesidad del paciente, su clasificación y canalización al profesional más adecuado y en el menor tiempo posible". Esto supone que en todos los espacios de salud habrá triaje de médico o enfermería mientras que otros profesionales como los administrativos se dedicarán a tareas informativas para evitar desatenciones como la que sufrió en septiembre un paciente de Alicante que acudió a un PAC de urgencias de Atención Primaria con fuertes dolores, donde no le pasaron a atención médica, remitiéndole al médico de cabecera, y semanas después se le detectó un cáncer de páncreas.

"Se estructuran las distintas funciones del personal sanitario que trabaja en un centro de salud --celadores, administrativos, enfermeros y médicos-- para que cada categoría profesional haga lo que mejor sabe hacer", ha destacado Gómez.

El conseller afirma que se favorece la desburocratización y "que el facultativo haga lo que tiene que hacer, que es atender al ciudadano"

Al respecto, el conseller ha explicado que el nuevo modelo, que cuenta con la memoria económica, el aval de la Abogacía de la Generalitat, de la Intervención y del Consejo Jurídico Consultivo, ha sido diseñado para "responder a las necesidades asistenciales actuales", como el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población o el aumento de las enfermedades crónicas.

Hasta ahora "estábamos sujetos a un marco normativo de asistencia sanitaria global del año 2007 y el único marco normativo legal que sustentaba exclusivamente a la Atención Primaria era una orden del año 1992". Además, se afrontan "los nuevos desafíos tecnológicos, mediante la incorporación de aplicaciones basadas en inteligencia artificial".

Sanidad destinará 2,5 millones para lograr una estructura "moderna, cercana al paciente y con capacidad para resolver la demanda real de los usuarios". Para ello, se contempla circuitos organizativos que "priorizan una atención más ágil".

Transformación digital

El decreto impulsa el proceso de transformación digital de la Atención Primaria, en el marco de la Estrategia de Salud Digital mediante la incorporación de tecnología, herramientas digitales y aplicaciones basadas en inteligencia artificial que permitan "incrementar y agilizar la capacidad diagnóstica de los centros de salud y con ello el inicio de tratamientos de los pacientes". La finalidad es alcanzar "una mayor accesibilidad, capacidad resolutiva y reducir la demora en la atención".

En ese sentido, para "favorecer la desburocratización y que el facultativo haga lo que tiene que hacer, que es atender al ciudadano, ha anunciado que "antes de que llegue el verano se pondrá a su disposición un asistente cognitivo multidisciplinar y multiconversacional" para agilizar la concesión de citas.

Gómez asegura que antes del verano un asistente cognitivo multidisciplinar y multiconversacional agilizará la concesión de citas

Humanización

Además, "se va a entrelazar la informática y la humanización, de tal forma que con un mecanismo también de IA el ciudadano podrá estar hablándole al facultativo y el facultativo podrá estar mirando al paciente y mientras este asistente irá introduciendo en la historia clínica del paciente, de tal forma que conseguimos mejorar el tiempo, la humanidad y complementarla con toda la dotación tecnológica avanzada".

La norma contempla la formación del personal, así como el impulso de la investigación, fomentando programas integrados en la jornada ordinaria de los profesionales para facilitar que adquieran las habilidades necesarias para el uso de las nuevas herramientas tecnológicas. Por su parte, contarán con mecanismos de auditoría para desarrollar una evaluación continua del rendimiento en el uso de las distintas aplicaciones.

El Consell tramitará de urgencia la historia social única El pleno del Consell ha autorizado la tramitación del proyecto de decreto que regulará la historia social única y permitirá implementar su sistema informático. La historia social única es el instrumento que reúne toda la información relacionada con la atención social de cada usuario y de su unidad de convivencia. Tiene como finalidad que los profesionales que intervienen, desde la Atención Primaria hasta los servicios especializados, trabajen con una información común, actualizada y segura, evitando duplicidades y mejorando la continuidad en la atención. Este sistema está vinculado al número del Sistema de Información Poblacional (SIP) de cada usuario y su acceso está limitado al personal profesional autorizado, bajo garantías de confidencialidad y protección de datos.

Nuevas jefaturas

Asimismo, se implanta una nueva estructura jerárquica en Atención Primaria, equiparándola a la ya establecida en Atención Hospitalaria, de modo que se creen nuevas jefaturas de Medicina y Enfermería del ámbito de Atención Primaria y Comunitaria. El objetivo de Sanidad es, por una parte, "prestigiar" a los profesionales de Atención Primaria, de forma que dispongan de las mismas oportunidades que los profesionales de Atención Hospitalaria a la hora de promocionar en su carrera profesional.

Para ello, se crearán jefaturas de servicio de Atención Primaria y Comunitaria en cada Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI), cuya cifra atendrá a criterios relacionados con la población, su dispersión y cartera de servicios.

Inicialmente, serán ocho --una por agrupación-- y "el objetivo es que se vayan creando más". Su función se centrará en la coordinación de todos los profesionales y su planificación para la máxima calidad en el funcionamiento del servicio.

En sustitución de la figura del coordinador se implanta la figura de jefe de sección de Atención Primaria y Comunitaria, al menos uno por zona básica de salud. Por otra parte, se implanta la figura de la jefatura de Enfermería, que dependerá de la dirección de Enfermería del departamento de salud y de las jefaturas de sección. Una de las medidas recogidas es la reconversión progresiva de plazas hacia especialidades como Enfermería Familiar y Comunitaria.

Finalmente, habrá centros de salud universitarios donde se va a impartir docencia pregrado.