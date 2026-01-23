La Semana Santa de Alicante aplaza su pregón por coincidir con un musical en el Teatro Principal

La Semana Santa de Alicante se enfrenta a un inesperado ajuste en su programación. El tradicional Pregón Oficial de la Semana Santa, que da inicio a los actos más importantes de esta celebración en la ciudad, ha tenido que ser reprogramado al coincidir con el musical "Mamma Mia!", que se representa estos días en el Teatro Principal. Este espectáculo, anunciado desde abril de 2025, ocupa la fecha inicialmente prevista para el pregón, el sábado 22 de febrero, por lo que la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa se ha visto obligado a trasladar el evento al sábado 28 de febrero a las 18:30 horas, en el mismo escenario.

El cambio de fecha ha generado controversia y malestar entre algunas cofradías, que consideran que la falta de previsión de la Junta Mayor ha afectado su planificación. A pesar de este imprevisto, que afecta a ocho hermandades y cofradías de la ciudad, el presidente de la Junta, Alfredo Llopis, explicó que la reprogramación fue necesaria debido a un "tema de descoordinación" con el teatro. Llopis destacó la importancia de celebrar el pregón en el Teatro Principal, al considerarlo el lugar más adecuado para este acto emblemático. "Era prioridad hacerlo aquí, entendemos que es el mejor sitio de Alicante para este tipo de eventos. Estamos muy agradecidos a todas las cofradías que han entendido la necesidad de cambiar la fecha", afirmó el presidente.

Reajustes en el calendario

El cambio de fecha ha afectado a un total de ocho hermandades y cofradías, que se han visto obligadas a reorganizar sus actos para que no coincidan con el nuevo pregón. Algunas de estas cofradías han logrado adaptar sus eventos sin demasiados inconvenientes, mientras que otras han preferido no alterar el calendario que presentaron el pasado mes de diciembre antes la Junta Mayor.

Hermandad de Nuestro Padre Jesús, había programado un acto institucional para el 28 de febrero, coincidiendo con la nueva fecha del pregón, pero lo han trasladado a los días 5, 6 y 7 de marzo. Otra de las cofradías afectadas fueron la Cofradía de la Sentencia de Jesús y la Hermandad del Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo, quienes también han reprogramado su pregón y entrega de medallas a los nuevos hermanos para el 21 de febrero.

Por su parte, la Hermandad de la Misericordia, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada también se vio obligada a modificar su programación. Aunque no pudieron mover el final de su quinario, que estaba fijado por la parroquia, sí lograron reubicar el resto de los actos, el pregón y el concierto se han trasladado al 21 de marzo y el viacrucis el 7 de marzo.

Los que no alteran los actos

Entre los que han decidido no alterar su calendario se encuentra la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, que ha optado por dejar los actos en las fechas previstas inicialmente. Así, mantendrán su quinario del 25 de febrero al 1 de marzo y la XV Exaltación de la Juventud Cofrade para el 28 de febrero, a la misma hora que el pregón.

Como ella, la Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de la Amargura ha decidido mantener su acto de besamanos, programado para el mismo sábado, pero adaptándose al nuevo horario del pregón, que se celebrará por la tarde.

Sin embargo, las Cofradías de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María y del Santísimo Cristo de las Almas y de San Pedro Apóstol han expresado su malestar por la falta de previsión. Estas cofradías ya tenían programado un triduo litúrgico para esos días, y no han podido cambiar su calendario para asistir al pregón. En una carta dirigida al presidente de la Junta Mayor, las hermandades cuestionaron la falta de coordinación y sugirieron que, para evitar estos problemas en el futuro, se debería considerar celebrar el Pregón Oficial en diferentes sedes o parroquias, evitando la dependencia de un único lugar como el Teatro Principal.