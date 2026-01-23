Así será el nuevo museo de Alicante: 780 metros en cinco salas de exposiciones

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha desgranado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid más detalles sobre el nuevo museo internacional que se proyecta en Las Cigarreras. El regidor popular ha concretado la extensión del espacio, las salas de exposiciones e incluso algunas de las colecciones que se espera que puedan exponerse en el segundo semestre del año.

La presentación de la oferta turística de Alicante ha viajado a Fitur de la mano de la campaña "Vienes por el mar y vuelves por todo lo demás", que tiene como objetivo mantener la posición de la capital de la provincia como destino preferencial por sus playas y su clima, pero también por su cultura, gastronomía y productos turísticos diferenciados.

Salas de exposiciones

En este sentido, según ha avanzado Barcala, el citado museo dispondrá de un total de 1.600 metros cuadrados en total, de los que 780 se destinarán a las exposiciones pictóricas. Al respecto, el espacio contará con cinco salas para acoger muestras de primer nivel, del tipo de la colección de la Casa de Alba, de maestros del impresionismo o de la moda como Balenciaga, y de pintores como Sorolla o Marc Chagall, que se completarán con un espacio didáctico infantil.

Para el alcalde, este museo que abrirá sus puertas en el segundo semestre del año se convertirá en "un referente cultural y punta de lanza del proyecto Alicante Nuevo Centro", con el que Barcala pretende "revitalizar" el eje comprendido entre Las Cigarreras, la Plaza de Toros, reconvertida en espacio multiusos, y el Auditorio Provincial ADDA.

Diseño del museo

Sobre el futuro del museo, cinco empresas referentes en la gestión cultural optan a diseñar el futuro espacio de exposiciones temporales de Las Cigarreras. Las propuestas están siendo analizadas por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante y está previsto que el servicio pueda adjudicarse en las próximas semanas.

En concreto, se trata de Taso Desarrollos, que ha elaborado la estrategia de fomento de la economía cultural y creativa en Sant Antonio de Portmany (Ibiza); La Fábrica Gestión Más Cultura, responsable de exposiciones "NIKE. Diseño en movimiento" "Leica. Un siglo de fotografía"; ADN Urbano, consultora autora de "Murcia Crece", un estudio para la promoción público-privada de viviendas en el municipio; Light Art Exhibitions, que ha gestionado exposiciones como "Sorolla a través de la luz" y una muestra sobre "El mecenazgo y coleccionismo en la Casa de Alba"; y Trànsit Projectes, que ha participado proyectos como "Fabra i Coats: Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona" o "La Capella" del Institut de Cultura de Barcelona.

El pliego para la contratación de ese asesoramiento cuenta con un presupuesto base de licitación de 135.517 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, por lo que la mercantil que se haga con el contrato público para definir las líneas maestras del futuro museo deberá concluir su diseño en torno al mes de abril de 2026. A finales de octubre, durante el Foro Alicante organizado por INFORMACIÓN, el alcalde fechó la apertura de la primera exposición en el nuevo museo de Las Cigarreras en la segunda mitad del próximo año.