Aviso especial de Aemet por la borrasca Ingrid: este es el temporal que se espera en Alicante

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) mantiene la alerta amarilla por fenómenos costeros y viento para este viernes y los primeros se mantendrán durante la jornada del sábado. Si bien la borrasca Harry se caracterizó por un intenso temporal mediteráneo, la Aemet destaca que Ingrid se define como "una circulación de origen atlántico. La presencia de un potente chorro en altura está favoreciendo la formación de una borrasca al noroeste de la Península, denominada Ingrid, que sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva a medida que se desplaza hacia las islas británicas". Será, por tanto, el norte de la península la zona que más sufra este nuevo temporal, si bien la Comunidad Valenciana y Alicante mantienen su aviso amarillo por viento y temporal en la costa. Y es que las fuertes rachas de viento que ayer llegaron a alcanzar los 100km/h dejaron más de una veintena de incidencias obligan a mantener la precaución.

Contenedores tumbados por el viento en Alicante. / INFORMACIÓN

El tiempo en Alicante

El cielo marcará el ritmo de la jornada, con nubosidad abundante desde primera hora y lluvia intermitente que dará treguas a mediodía antes de reaparecer por la tarde; el viento del oeste, con rachas notables, hará el ambiente más áspero, mientras las temperaturas suaves evitarán un frío acusado.

El tiempo en Elche

La mañana arrancará gris y húmeda, con precipitaciones más probables en las primeras horas y una pausa clara a mitad del día; por la tarde volverán las nubes, con viento persistente que se dejará sentir en calles abiertas y una sensación algo más fresca al caer la noche.

El tiempo en Benidorm

El día comienza con cielo muy cargado y lluvia, especialmente a primeras horas, y una evolución más calmada conforme avance la mañana; el tramo central será el más estable, aunque la nubosidad volverá al final de la jornada, con ambiente templado junto al mar.

El tiempo en Elda

En el interior se notará una jornada más revuelta, con chubascos irregulares y posibilidad de tormenta débil hacia la tarde; el viento del noroeste reforzará la sensación de frío, sobre todo al anochecer, pese a unas temperaturas contenidas.

El tiempo en Torrevieja

La costa vivirá un día cambiante, con lluvia durante la madrugada y la mañana y una apertura clara a mediodía; el cielo volverá a cerrarse al final del día, acompañado de viento moderado, manteniendo un ambiente húmedo pero sin grandes contrastes térmicos.

El tiempo en Orihuela

La jornada estará marcada por intervalos de lluvia y un cielo muy variable, con una franja central más tranquila; por la tarde regresará la inestabilidad, con viento del noroeste que añadirá incomodidad y una sensación algo más fresca.

El tiempo en Alcoy

El tiempo será claramente invernal, con nubosidad persistente y lluvia débil a ratos, especialmente al inicio y al final del día; el viento y la altitud acentuarán el frío, dejando una sensación térmica baja en las horas nocturnas.

El tiempo en Dénia

La mañana llegará pasada por agua, con lluvia más continua y cielo cerrado, antes de una mejora clara a mediodía; aun así, la tarde volverá a traer nubosidad, con ambiente húmedo y viento flojo a moderado en el litoral.