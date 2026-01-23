Los vecinos de Villafranqueza reclaman un distrito propio en Alicante

Los vecinos de Villafranqueza quieren tener "voz propia" ante el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Tras años, lamentan, de promesas incumplidas, exigen convertirse en un distrito propio de la ciudad, para contar con interlocución directa en el Ayuntamiento. Una propuesta que Compromís trasladará al pleno municipal del mes de febrero.

El actual Reglamento Orgánico de Distritos y Participación Ciudadana, aprobado por la Corporación el 2 de noviembre de 2005, establece las normas referentes a las formas, medios y procedimiento de participación de los vecinos, asociaciones de vecinos y organizaciones de carácter sectorial en la gestión municipal. El documento también expone la correspondiente información que deben recibir para ello los representantes vecinales, tanto en el ámbito del municipio como en el de los distritos.

Sin embargo, pese al crecimiento poblacional que Alicante ha experimentado desde hace dos décadas, la normativa no ha sufrido cambios. Por estos motivos, Compromís cree que "las necesidades han variado" y que, por lo tanto, "se debe adaptar el reglamento". En este sentido, la propuesta de los valencianistas pasa por modificar el artículo 36 del documento para ampliar a seis los distritos en los que se divide participativamente la ciudad, destinando uno de ellos para Villafranqueza - El Palamó, exclusivamente.

De la limpieza al transporte

La formación de la que es portavoz Rafa Mas considera que el distrito es "un instrumento esencial para el desarrollo de políticas de proximidad y participación en los municipios altamente poblados", tanto desde la perspectiva de la desconcentración de funciones como desde la participación ciudadana. Igualmente, en Compromís creen que se trata de una herramienta "de carácter necesario", debiendo además cada ayuntamiento "establecer el porcentaje mínimo de sus recursos que deberá gestionarse por un distrito".

Para Mas, Villafranqueza es, en la actualidad, "un barrio que alcanza los 5000 habitantes con sentimiento de desarraigo, que necesita con urgencia mejorar servicios y tener más autonomía de decisión respecto al Ayuntamiento de Alicante". Como prioridades, el portavoz de Compromís se centra en el transporte público, el mantenimiento, la seguridad, la necesidad de atajar el aumento de escombros incontrolados, la creación de instalaciones deportivas dignas o la mejora de la limpieza.

En especial, Mas apunta hacia la llegada del TRAM y la urgencia de "acabar con la barrera que supone el actual trazado de la autovía". Para lograrlo, el concejal cree que "Villafranqueza debería ser un distrito único, para poder trabajar y reivindicar de manera específica y con más fuerza sus necesidades".

Los vecinos piden atención

Por su parte, los vecinos del barrio coinciden en la necesidad de contar con interlocución directa con el Ayuntamiento. José Francisco Pascual, presidente de la asociación de residentes de la zona, recuerda que "de los 45 barrios y 12 partidas de Alicante, Villafranqueza fue la única que quiso y eligió ser parte de la ciudad, con base en unos acuerdos alcanzados en el 1932". Sin embargo, lamenta que "ninguno de ellos se cumplió" y que, al llegar la Guerra Civil, "se olvidaron y Villafranqueza siguió como estaba, pero sin su término municipal".

Desde entonces, relata Pascual, "todo ha seguido igual: la degradación ha sido total y no se ve futuro". Sobre la situación de Villafranqueza respecto a otros barrios, el presidente de la asociación vecinal lamenta que "en Alicante existen treinta centros comunitarios, pero aquí ninguno", mientras que "polideportivo sí que hay uno" pero que no puede ser utilizado por los residentes.

"Estamos olvidados completamente, por lo que solicitamos ser distrito único para que nuestra voz llegue directamente a la Alcaldía. Si no quieren nada con nosotros, que nos lo digan, pero que no den la callada por respuesta", añade José Francisco Pascual.