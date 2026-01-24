Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta amarilla por viento en Alicante: cerrado el Castillo de Santa Bárbara, la Explanada y los parques de la ciudad

Emergencias advierte del riesgo en el litoral y el Ayuntamiento mantiene clausurados estos espacios con arbolado

Fuertes rachas de viento formadas por la borrasca Ingrid en Alicante

Fuertes rachas de viento formadas por la borrasca Ingrid en Alicante

Héctor Fuentes

Laura Morote

El Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a cerrar este sábado el Castillo de Santa Bárbara como medida preventiva ante las fuertes rachas de viento que afectan al municipio. La decisión se ha tomado tras la reactivación de la alerta amarilla por parte del Centro de Coordinación de Emergencias, que también ha activado avisos por temporal marítimo en la costa de la provincia.

La clausura del castillo, que ya estuvo cerrado el jueves, se mantendrá durante toda la jornada, al igual que el cierre de parques, jardines y zonas de paso con arbolado monumental como la Explanada, los cuales en la práctica han estado precintados desde el lunes. El objetivo es reducir al máximo cualquier riesgo para la ciudadanía en un día marcado por condiciones meteorológicas adversas.

El peligro de las fuertes rachas de viento

Según Emergencias, durante el día de hoy está activa la alerta amarilla por temporal marítimo en la zona costera de Alicante. Desde el organismo autonómico se advierte de que es peligroso circular o pasear cerca del litoral, especialmente en zonas expuestas al oleaje y al viento.

Además, se mantiene la alerta amarilla por vientos en la provincia. Aunque no se trata de un episodio extremo, las rachas pueden alcanzar intensidades suficientes como para provocar caídas de ramas, desprendimientos puntuales o situaciones de inestabilidad en espacios abiertos y elevados.

Noticias relacionadas

Medidas preventivas en espacios públicos

Ante este escenario, el Ayuntamiento ha optado por mantener cerrados todos los parques y jardines municipales,. Estas medidas buscan evitar accidentes derivados de la caída de ramas o elementos desplazados por el viento. El Castillo de Santa Bárbara, situado a más de 160 metros sobre el nivel del mar y muy expuesto a las rachas, es uno de los enclaves que con más frecuencia se cierra cuando se activan avisos meteorológicos.

