Alicante Pasión Cofrade celebra su primera edición en IFA

La Semana Santa aterriza este fin de semana en IFA-Fira Alacant. Alicante Pasión Cofrade inaugura su primera edición por todo lo alto con el objetivo de reconocer, promocionar y dignificar el patrimonio y la música que componen esta festividad.

El evento reúne a 14 municipios, hermandades y entidades de la provincia, además de 40 expositores especializados, y ofrece una completa programación que sitúa a Alicante en el mapa nacional de la cultura cofrade. Durante dos días, el recinto ferial alberga más de 1.300 metros cuadrados de exposición, la participación de 23 bandas y agrupaciones musicales y cerca de 3.000 músicos y representantes procedentes de distintas comunidades autónomas.

Así ha sido la inauguración de Alicante Pasión Cofrade en IFA / INFORMACIÓN

Alicante Pasión Cofrade llega como una experiencia cultural y emocional en torno a la Semana Santa y su música, combinando tradición, patrimonio y creación contemporánea. La feria pone en valor una manifestación cultural transmitida de generación en generación y reconocida como parte del patrimonio inmaterial, al tiempo que visibiliza su dimensión económica.

Artesanos, talleres, comerciantes, bandas, federaciones y profesionales del sector se dan cita en este encuentro, que destaca el papel de la cultura como motor económico y de empleo. Esta iniciativa se suma a los eventos culturales y sociales reforzando el posicionamiento de IFA-Fira Alacant como espacio de referencia en la provincia.

Noticias relacionadas

Así ha sido la inauguración de Alicante Pasión Cofrade en IFA / INFORMACIÓN

Al acto inaugural, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha subrayado que Alicante Pasión Cofrade "nace con identidad propia y con vocación de futuro”, y también ha destacado en su discurso que “se trata de una muestra de cómo las tradiciones pueden proyectarse hacia el mañana sin perder su esencia”.