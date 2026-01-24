Las Belleas del Foc conquistan París
Las máximas representantes de las Hogueras participan en los actos de la Casa Regional Valenciana, reforzando la proyección internacional de la Fiesta
Las Belleas del Foc, Adriana Vico y Valentina Tárraga, junto al presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares, ya se encuentran en París, donde este fin de semana participan en los actos organizados por la Casa Regional Valenciana en la capital francesa.
La delegación alicantina viajó en la tarde del viernes para asistir este sábado a la exaltación de las falleras mayores y del presidente infantil de la entidad valenciana en París, que tendrá lugar por la tarde en el salón de actos del Ayuntamiento del Distrito 19.
Solo podemos agradecer esta oportunidad y asegurar que vamos a tratar de dejar a Alicante en el lugar que se merece
Durante la jornada del sábado, la presencia de Alicante ha cobrado especial protagonismo también en redes sociales. La Bellea del Foc Adriana Vico ha compartido imágenes junto a la Fallera Mayor de Valencia de 2025, Berta Peiró, y la Reina de las Fiestas de Castellón, Clara Sanz, en una fotografía tomada con la Torre Eiffel como escenario. "Trayendo un poquito de la Comunitat Valenciana a París", han escrito en la publicación compartida en Instagram.
La Casa de Valencia en París celebra estos días la exaltación de sus máximas representantes festivas, un acto que ha contado con la presencia destacada de las Belleas del Foc d’Alacant. David Olivares ha subrayado la importancia de esta cita para las Hogueras: "Creo que es la primera vez que Castellón, Valencia y Alicante compartimos costumbres y gastronomía en la capital francesa. Solo podemos agradecer esta oportunidad y asegurar que vamos a tratar de dejar a Alicante en el lugar que se merece".
El acto de exaltación se desarrollará en un ambiente festivo y cultural, con una representación de los elementos más emblemáticos de la tradición valenciana, llevando el nombre de Alicante y sus Hogueras más allá de nuestras fronteras.
Calendario de mascletás
- Domingo, 8 de febrero. Recinto Mercadillo de Teulada. 14.00 horas. Pirotecnia Mediterráneo.
- Domingo, 22 de marzo. Casa del Mediterraneo. 14.00 horas. Pirotecnia Hermanos Ferrández.
- Domingo, 3 de mayo. San Gabriel. 14.00 horas. Pirotecnia Ferrández.
- Sábado, 23 de mayo. La Condomina. 23.30 horas. Pirotecnia Valenciana.
- Domingo, 7 de junio. San Nicolás de Bari. 14.00 horas. Pirotecnia Alto Palancia
- Sábado, 13 de junio. Agatángelo Soler 14.00 horas. Pirotecnia Ferrández.
- Miércoles, 17 de junio. Arribada del Foc. Fachada de El Corte Inglés. Pirotecnia Mediterráneo.
