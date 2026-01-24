Un día de sol y tregua del frío: así será el tiempo de este sábado en Alicante
La alerta por fuertes rachas de viento se reduce a "baja" por parte de la Aemet y se espera un día en el que las máximas podrían alcanzar los 17ºC
La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) reduce la alerta a "baja" por fenómenos costeros y viento para este sábado. Si bien la borrasca Harry se caracterizó por un intenso temporal mediteráneo, la Aemet destaca que Ingrid se define como "una circulación de origen atlántico. La presencia de un potente chorro en altura está favoreciendo la formación de una borrasca al noroeste de la Península, denominada Ingrid, que sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva a medida que se desplaza hacia las islas británicas". Además, al margen del viento, no se esperan lluvias en ningún punto de la provincia. Las temperaturas subirán, con máximas que podrían alcanzar los 16ºC.
El tiempo en Alicante
El día en Alicante se espera soleado durante toda la jornada, con mínimas de 9ºC y máximas de 15ºC que representan un importante incremento respecto a ayer. Además, se espera una jornada soleada durante todo el día pese a la continuidad de la alerta amarilla por rachas de viento.
El tiempo en Elche
La mañana arrancará soleada y sin posibilidades de precipitación tras una semana con importantes lluvias. Eso sí, el viento, pese a que con menos fuerza, seguirá haciéndose notar. Las máximas se esperan de 15ºC.
El tiempo en Benidorm
El día comienza con cielos despejados por la mañana, pero se espera alguna nube por la tarde. Las precipitaciones desaparecerán y se esperan temperaturas que oscilarán entre los 8ºC y los 14ºC.
El tiempo en Elda
En el interior se notará una jornada poco revuelta, sin chubascos y con algunas rachas de viento. Sin embargo, las temperaturas no subirán tanto como en otras zonas de la provincia y oscilarán entre los 4ºC y los 10ºC.
El tiempo en Torrevieja
La costa vivirá un día cambiante respecto a jornadas anteriores. Se esperan ligeras nubes durante todo el día y alguna que otra racha de viento, pero inferiores a las sufridas en jornadas anteriores. Las temperaturas oscilarán entre los 9ºC y loa 15ºC.
El tiempo en Orihuela
La jornada estará marcada por el sol, que volverá a ser protagonista tras una semana de nubes y lluvia. Habrá alguna que otra puntual racha de viento, principalmente por la tarde, y las temperaturas alcanzarán los 14ºC de máxima.
El tiempo en Alcoy
El tiempo será claramente invernal, con nubosidad persistente pese a ser de menor intensidad que ayer, especialmente al inicio y al final del día; el viento y la altitud acentuarán el frío, dejando una sensación térmica baja en las horas nocturnas. Las mínimas serán de 3ºC.
El tiempo en Dénia
En Denia el día se espera soleado, con temperaturas entre los 7ºC y los 15ºC. Habrá ligeras rachas de viento que se acentuarán con el paso de las jornadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante pone a la venta de forma íntegra el centro
- Alicante renueva las normas para subir al autobús: cambios en los patinetes eléctricos y en el 'pago' de las multas
- Alerta en las carreteras de la provincia de Alicante: 44 incidencias activas y cortes por obras
- Un hombre va a Urgencias en Alicante con dolor de estómago, no le hacen ni caso y resulta que tiene cáncer: 'Nadie acude allí por capricho
- ¿Por qué están los parques y la Explanada de Alicante cerrados desde el lunes?
- Educación pone fecha a la subida pendiente del 2,5 % a los profesores de Alicante
- El muro de contención recién renovado en Albufereta no resiste a las olas en Alicante
- Aviso especial de Aemet por la borrasca Ingrid: este es el temporal que se espera en Alicante