Un día de sol y tregua del frío: así será el tiempo de este sábado en Alicante

La alerta por fuertes rachas de viento se reduce a "baja" por parte de la Aemet y se espera un día en el que las máximas podrían alcanzar los 17ºC

El sol vuelve a brillar en Alicante

Jose Navarro

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) reduce la alerta a "baja" por fenómenos costeros y viento para este sábado. Si bien la borrasca Harry se caracterizó por un intenso temporal mediteráneo, la Aemet destaca que Ingrid se define como "una circulación de origen atlántico. La presencia de un potente chorro en altura está favoreciendo la formación de una borrasca al noroeste de la Península, denominada Ingrid, que sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva a medida que se desplaza hacia las islas británicas". Además, al margen del viento, no se esperan lluvias en ningún punto de la provincia. Las temperaturas subirán, con máximas que podrían alcanzar los 16ºC.

Radar del tiempo

Visualización del radar del tiempo en la ubicación especificada.

El tiempo en Alicante

El día en Alicante se espera soleado durante toda la jornada, con mínimas de 9ºC y máximas de 15ºC que representan un importante incremento respecto a ayer. Además, se espera una jornada soleada durante todo el día pese a la continuidad de la alerta amarilla por rachas de viento.

El tiempo en Elche

La mañana arrancará soleada y sin posibilidades de precipitación tras una semana con importantes lluvias. Eso sí, el viento, pese a que con menos fuerza, seguirá haciéndose notar. Las máximas se esperan de 15ºC.

El tiempo en Benidorm

El día comienza con cielos despejados por la mañana, pero se espera alguna nube por la tarde. Las precipitaciones desaparecerán y se esperan temperaturas que oscilarán entre los 8ºC y los 14ºC.

El tiempo en Elda

En el interior se notará una jornada poco revuelta, sin chubascos y con algunas rachas de viento. Sin embargo, las temperaturas no subirán tanto como en otras zonas de la provincia y oscilarán entre los 4ºC y los 10ºC.

El temporal marítimo deja estas imágenes en La Caleta, donde un surfista ha pasado momentos de angustia

Jose Navarro

El tiempo en Torrevieja

La costa vivirá un día cambiante respecto a jornadas anteriores. Se esperan ligeras nubes durante todo el día y alguna que otra racha de viento, pero inferiores a las sufridas en jornadas anteriores. Las temperaturas oscilarán entre los 9ºC y loa 15ºC.

El tiempo en Orihuela

La jornada estará marcada por el sol, que volverá a ser protagonista tras una semana de nubes y lluvia. Habrá alguna que otra puntual racha de viento, principalmente por la tarde, y las temperaturas alcanzarán los 14ºC de máxima.

El tiempo en Alcoy

El tiempo será claramente invernal, con nubosidad persistente pese a ser de menor intensidad que ayer, especialmente al inicio y al final del día; el viento y la altitud acentuarán el frío, dejando una sensación térmica baja en las horas nocturnas. Las mínimas serán de 3ºC.

El tiempo en Dénia

En Denia el día se espera soleado, con temperaturas entre los 7ºC y los 15ºC. Habrá ligeras rachas de viento que se acentuarán con el paso de las jornadas.

