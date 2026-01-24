Entidades de la zona norte de Alicante tejen alianzas para mejorar el barrio

El solar comunitario del barrio Virgen del Remedio de Alicante se ha convertido este sábado en un punto de encuentro vecinal con la celebración de la primera Feria de Entidades y Colectivos de la Zona Norte, una iniciativa impulsada para que las asociaciones que trabajan en el territorio se conozcan entre sí, compartan esfuerzos y generen sinergias que refuercen la vida comunitaria del barrio.

La jornada reunió a una amplia representación de colectivos sociales, culturales y vecinales que desarrollan su labor en la zona y que, a través de esta feria, tuvieron la oportunidad de darse a conocer tanto entre ellos como de cara al vecindario. "Hay una larga lista de gente que participa para darnos a conocer unos colectivos entre otros y también para que la gente del barrio sepa quiénes somos", explicó Ángela Osoria, vecina del barrio desde hace más de dos décadas.

I Feria de Entidades en el Solar Comunitario del barrio Virgen del Remedio / Áxel Álvarez

Osoria destacó el papel del solar comunitario, gestionado por esta organización vecinal, como un espacio vivo y abierto durante todo el año. En él se desarrollan actividades tan diversas como concursos de ajedrez y parchís, talleres de ganchillo y propuestas intergeneracionales que buscan fomentar la convivencia y la participación ciudadana.

Unir esfuerzos

En la misma línea, Susana Torrella, integrante de la mesa operativa de la zona norte, subrayó la importancia de este primer encuentro entre entidades. "Estamos celebrando por primera vez una feria de entidades en la que estamos representados colectivos que trabajamos, de un modo u otro, por la vida comunitaria del barrio", señaló. Según Torrella, el principal objetivo es "conocernos entre nosotros, porque hay mucha gente haciendo esfuerzos y seguramente podríamos colaborar y mejorar el trabajo que ya hacemos en el barrio".

La programación de la jornada incluyó actividades abiertas a todos los públicos. El inicio estuvo marcado por una batucada a cargo del grupo Klakibum, un proyecto social gratuito que funciona como escuela musical de samba-reggae y cuenta con agrupaciones para todas las edades. Además, se desarrollaron talleres de circo, ajedrez y horticultura, así como una rueda de presentación de los colectivos participantes, uno de los ejes centrales de esta primera edición.

El solar comunitario, tal y como recordó Torrella, permanece abierto prácticamente todos los días y acoge actividades dirigidas a niños, jóvenes y mujeres, con talleres y concursos que refuerzan el tejido social del barrio. La feria contó también con la presencia del portavoz municipal del grupo Esquerra Unida-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, quien acudió para mostrar su apoyo a esta iniciativa vecinal que busca fortalecer la cohesión social en la zona norte.