Alicante volverá a promocionar su excelencia gastronómica en Madrid Fusión, el principal congreso culinario del país, que se celebra en Ifema del 26 al 28 de enero. La concejalía de Comercio, Hostelería, Consumo y Mercados del Ayuntamiento ha diseñado para esta 24ª edición un programa centrado en la identidad culinaria local, con tres showcookings y una ponencia dedicada a la coctelería de kilómetro cero.

La presencia alicantina en esta cita llega tras un 2025 en el que la ciudad ostentó el título de Capital Española de la Gastronomía. La programación se desarrollará el lunes 26 de enero en el estand de Turisme Comunitat Valenciana – L’Exquisit Mediterrani, con el foco puesto en el producto autóctono y los ingredientes “de la huerta al mar” que caracterizan a la cocina de la “terreta”.

Showcookings con sello alicantino y una apuesta por el arroz

Alicante estará representada por restaurantes de la ciudad como Alma ‘Cocina Viajera’, Orma y Béton Brut by Forty Group, en una propuesta que combina tradición, innovación y una muestra de sus arroces más emblemáticos.

Abrirá el programa el chef Ernesto Frutos Remiro (Alma ‘Cocina Viajera’) con un entrante innovador: gazpachuelo de jalapeños con gamba blanca de Santa Pola. A continuación, los chefs Rubén Sánchez y Aarón Berenguer (Orma) elaborarán un takoyaki de anguila y persimón. El plato principal será un arroz negro de sepionets y velo de papada ibérica, a cargo de Tomás Ledezma y Sergio Egea (Béton Brut by Forty Group).

La concejala de Hostelería, Lidia López, ha destacado la fortaleza del sector y el valor diferencial del territorio: “tenemos una riqueza culinaria única, un producto de calidad excepcional de la huerta al mar, profesionales de primer nivel y somos un destino con una oferta que nos posiciona en los primeros puestos como referente internacional”.

La innovación de la cocina alicantina llega este lunes a Madrid Fusión / INFORMACIÓN

Ponencia de coctelería ‘km 0’ con dos cócteles de autor

La jornada se cerrará por la tarde con una ponencia sobre coctelería de kilómetro cero, orientada a poner en valor el producto local desde una mirada contemporánea y respetuosa con la tradición. La impartirán José Manuel Ramos y Héctor Vicente Castello (The Whisper Coctail Company), que presentarán dos cócteles de autor con marcado carácter alicantino.

El primero será ‘Agua de Alicante’, reinterpretación líquida del popular ‘Agua de Valencia’, elaborada con licor de higos casero, soda de naranja y azahar. El segundo, ‘Tarima Hill Sparkling – Terreta Roasted’, versiona el clásico espresso martini con sabores locales: crema de turrón casera, licor Cerol Gourmet y almendra crocanti.

La edil ha agradecido la implicación del sector y el apoyo del tejido hostelero: “la participación de nuestros restaurantes y la elaboración de la ponencia, que representa también una apuesta por la coctelería clásica con producto local y creatividad contemporánea, así como el apoyo de las asociaciones y entidades de hostelería de nuestra ciudad”.

Programa de las actividades de Alicante este lunes en Madrid Fusión

12.00h

Ernesto Frutos Remiro

Gazpachuelo de Jalapeños con Gamba Blanca de Santa Pola

12.30h

Rubén Sánchez & Aarón Berenguer

Takoyaki de anguila y persimón

13.00h

Tomás Ledezma y Sergio Egea

Arroz negro de sepionets y velo de papada ibérica

15.30h

Jose Manuel Ramos y Héctor Vicente Castello

